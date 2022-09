LORENZO RIZZOLI * ELEZIONI: « PERCHÉ AFFIDARCI SEMPRE A GENTE “NAVIGATA” QUANDO VI SONO TANTE PERSONE GIOVANI E NUOVE AFFERMATE NELLA VITA? »

10.10 - mercoledì 28 settembre 2022

I volti nuovi della politica eletti il 12 settembre 2022. Scorrendo i nomi dei vincitori e dei vinti ai diversi seggi in Italia leggo, con stupore, che Luigi Di Maio non ce l’ha fatta e non potrà sedere alla Camera e al Senato alla legislatura appena iniziata.

Leggo che Emma Bonino non è stata eletta; la prima volta fu eletta nel 1976 (non ero ancora nato, ora ho 44 anni).

Leggo anche il presidente del Mart Vittorio Sgarbi non ce l’ha fatta e anche lui non farà parte dei deputati e dei senatori di questa nuova legislatura; Sgarbi, in corsa per un posto nel Senato della Repubblica nel Collegio di Bologna, è infatti stato sconfitto da Casini. Mi sono chiesto…chi è Casini? Non sarà mica…

Già, Pierferdinando Casini, candidato al Senato della Repubblica nel collegio di Bologna per il centrosinistra, è stato eletto Senatore. Nulla ho con la figura di Pierferdinando Casini, ma ce l’ho con le forze politiche. Già, perché candidare un deputato/senatore uscente, che siede in parlamento dal 1983 (fu eletto alla Camera dei deputati alle elezioni politiche del 1983 nella circoscrizione Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì), non va nella direzione del futuro, ma del riciclo. Non sto qui a dire se è meglio avere Casini o Sgarbi al Senato, ma penso che dopo 39 anni di politica attiva sia anche ora di fare spazio ai giovani.

Poi leggo “Bossi non è stato rieletto. Salvini, proporrò che sia nominato senatore a vita” e allora penso che la DESTRA ragiona come il CENTROSINISTRA….Bossi, dopo 35 anni di vita in Parlamento, verrà proposto alla nomina di Senatore a Vita. Occorre sapere che la nomina a Senatore a Vita viene effettuata dal Presidente della Repubblica e la scelta viene fatta su cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario; il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Mi chiedo: ma perché non c’è volontà delle forze politiche di abbassare l’età media di Camera e Senato? Perché dobbiamo affidarci sempre a gente “navigata” come Bonino (anche se non eletta), Sgarbi (anche se non eletto), Casini, Bossi quando vi sono un sacco di persone giovani, nuove, affermate nella vita e nel lavoro?

Questa, ahimè, è la risposta al perché il 35% degli italiani non va a votare…se fra 5 anni le forze politiche candideranno ancora personaggi di questo tipo, non lamentiamoci se a votare andrà un italiano avente diritto su due.

*

Lorenzo Rizzoli – #inmovimento – #terzopolo