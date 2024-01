MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: « DOMANI MARTEDÌ 23/1 TAPIRO-TONNO D’ORO A TONINELLI, “VITTIMA” DEL CAROVITA IN ASTINENZA DA TONNO SALMONE E BRESAOLA »

16.01 - lunedì 22 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna a Danilo Toninelli un Tapiro-tonno d’oro. Giorni fa, l’ex ministro pentastellato dei Trasporti e delle Infrastrutture si era sfogato sui social lamentandosi che – a causa del carovita – non poteva più permettersi tonno, salmone e bresaola.

«Si accorge solo ora che non è più in politica che la spesa costa di più?», chiede Staffelli. «Bastava che qualcuno mi chiamasse, avrei chiarito che non è che non posso permettermi il tonno, ma non spendo dieci euro per una scatoletta: è una questione di principio. Il costo della vita è aumentato rispetto a un paio di anni fa», spiega Toninelli, assicurando di aver chiuso con la politica. «Basta, sono felice così: continuerò a fare le mie dirette e sono contento che una di queste abbia aperto un caso nazionale», chiarisce l’ex ministro. Quando gli viene chiesto un commento su alcuni suoi ex colleghi grillini che si sono tenuti il “grano”, Toninelli dichiara: «Non hanno rubato. Solo non hanno restituito tutto quello che avrebbero dovuto. Quindi sono degli stronzi, ma non dei delinquenti».

Per Toninelli è il secondo Tapiro d’oro, dopo quello ricevuto nel 2019 in occasione della mancata riconferma a ministro nel Conte bis. Il servizio completo domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).