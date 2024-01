ENAC * AEROPORTO ROMA FIUMICINO: « ORDINANZA TAXI, RITIRATA PER APPROFONDIMENTO GIURIDICO »

15.40 - lunedì 22 gennaio 2024

Enac: Ordinanza taxi aeroporto Roma Fiumicino ritirata per approfondimento giuridico

Roma, 22 gennaio 2024 – In relazione all’Ordinanza emessa dalla Direzione Territoriale Lazio dell’Enac per regolamentare la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità land side dell’aeroporto di Roma Fiumicino, l’Ente comunica che, su input dei vertici e in coordinamento con l’amministrazione comunale di Fiumicino, l’atto è stato ritirato per un approfondimento giuridico alla luce della normativa vigente.