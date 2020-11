GDF – COMANDO GENERALE / ROMA * « CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO NELLA CARICA DI COMANDANTE IN SECONDA, TRA IL GENERALE VALENTE E IL GENERALE VICANOLO »

Si è svolta oggi, presso la Caserma “Piave” del Comando Generale a Roma, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, tra il Generale di Corpo d’Armata Edoardo Valente e il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Vicanolo.

Nel rispetto delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alla cerimonia, che si è tenuta alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, hanno partecipato i Vertici del Corpo e una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in forza al Comando Generale.

Il Generale Zafarana ha ringraziato, a nome di tutte le Fiamme Gialle, il Generale Valente, destinato a ricoprire, quale Ufficiale in servizio, altro prestigioso incarico, per l’impegno e la collaborazione profusi con la massima generosità in questi due anni di intensa attività, caratterizzati anche da straordinari eventi emergenziali e ha rivolto al nuovo Comandante in Seconda, il Generale Vicanolo, un caloroso augurio di “buon lavoro” per la nuova importante “sfida”.

Il Generale Giuseppe Vicanolo, plurilaureato e titolato presso la Scuola di Polizia Tributaria, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi operativi e di Stato Maggiore di primissimo piano in tutti i settori che caratterizzano l’attività della Guardia di Finanza. Da ultimo, nel grado apicale, è stato Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale.