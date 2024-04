SETTIMANALE “GIALLO”: STRAGE DI ERBA: «IL DIARIO SEGRETO DI OLINDO “MARIA, ACCOGLI NEL TUO REGNO YOUSSEF E GLI ALTRI A CUI NOI ABBIAMO TOLTO LA VITA»

13.03 - martedì 30 aprile 2024

«Madonnina della neve, nostra signora di Fatima, signora del Rosario, accogli nel tuo regno il piccolo M. Yussef, sua mamma C. Raffaella, sua nonna G. Paola e C. Valeria a cui noi abbiamo tolto il tuo Dono, la Vita. 24.04.07». Firmato: Olindo Romano. Settimanale Giallo (Cairo editore) pubblica in esclusiva le immagini di alcune pagine e i testi originali del diario segreto che l’uomo scrisse mentre trascorreva le giornate nella penombra della sua cella del carcere di Como al Bassone, quattro mesi dopo la strage di Erba. Sono parole sue, una vera e propria confessione spontanea che nessuno gli aveva chiesto di scrivere, né i carabinieri, né i magistrati.

Nessuno sapeva nemmeno che Olindo stesse tenendo un diario segreto, nascosto dentro una Bibbia. Le frasi inequivocabili, che pubblichiamo sul settimanale, sono queste e tante altre. In attesa che i magistrati decidano se riaprire o meno il caso della strage di Erba, rappresentano un altro macigno contro i coniugi Romano. Un’ulteriore prova della loro colpevolezza.