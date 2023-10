ENAC * “COMOLAKE2023 – NEXTGENERATION“: DI PALMA, « STIAMO REALIZZANDO UNA BOLLA IN CUI I DRONI POTRANNO VOLARE IN SICUREZZA, IL FUTURO È GIÀ ARRIVATO »

08.20 - sabato 7 ottobre 2023



Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma interviene a ComoLake2023 – NextGeneration e traccia una panoramica dei temi più attuali del trasporto aereo, partendo da una novità di rilievo sui carburanti alternativi. “Abbiamo vinto una battaglia molto importante in Europa, riuscendo a far inserire nella risoluzione sui fuel, che sarà discussa a Dubai nel prossimo novembre nella conferenza #ICAO – CAAF/3, una proposta tutta italiana per aumentare la produzione dei Sustainable Aviation Fuels SAF da biofuel, quindi non solo alimentazione ad idrogeno ed elettrica.

Anche l’Europa ha la consapevolezza che al 2050 arriveremo con i motori attuali e l’unico propellente utilizzabile per abbattere i costi è quello dei SAF con particolare riferimento al biofuel che rappresentano una delle soluzioni possibili verso un’energia più green e sostenibile”. Il Presidente, inoltre, ha evidenziato la ripresa del traffico aereo dopo gli anni di contrazione dovuta al Covid e come il settore si stia sempre di più spostando verso una nuova dimensione della mobilità, ovvero la Mobilità Aerea Avanzata al servizio di una società digitalizzata, green, sempre più sostenibile. “Rivendichiamo di essere leader nella regolamentazione dei droni. L’Enac sta realizzando una bolla in cui i droni potranno volare in sicurezza, elemento di tecnologia sperimentale molto avanzato. Il futuro è già arrivato”.