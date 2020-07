Da domenica 19 luglio alle ore 09.00, su Canale 5, torna “Ciak Junior”, il progetto internazionale di cortometraggi, scritti e interpretati dai ragazzi per i ragazzi, con l’intento di far conoscere ai giovani come nasce un prodotto audiovisivo, giunto la sua 31esima edizione e ideato dal gruppo Alcuni.

Ogni anno Ciak Junior coinvolge migliaia di studenti delle scuole medie e superiori di tutto il mondo. I partecipanti, supervisionati dai fratelli Francesco e Sergio Manfio (promotori del progetto e, rispettivamente, produttore esecutivo e regista dei film), prendono parte a tutte le fasi produttive del cortometraggio: dalla scrittura del soggetto alla recitazione, fino alle riprese.

Nell’anno scolastico 2019/2020, il progetto aveva preso il via, poi l’emergenza sanitaria ha imposto un inevitabile stop. Anche Ciak Junior si è adeguato a un nuovo linguaggio televisivo divenuto comune nei mesi del lockdown. I fratelli Manfio, eccezionalmente conduttori, percorrono un viaggio lungo le varie edizioni del programma, grazie a clip video e interviste realizzate via Zoom ai protagonisti.

Quattro gli appuntamenti in programma, in ognuno dei quali un tema guiderà il racconto rappresentando una “macroarea” dei film realizzati nel corso degli anni. Gli oltre 500 cortometraggi prodotti fino a oggi in Italia e in altri 28 Paesi del mondo sono un variegato affresco del “sentire” dei giovani che in questo modo raccontano le loro speranze, le loro paure e i loro progetti per il futuro.

Al centro del primo appuntamento, il corto “A quattro mani” che affronta il tema del bullismo, le relazioni tra compagni e i problemi che i giovani vivono all’interno del mondo della scuola. Il progetto è stato realizzato dagli studenti del Laboratorio di Cinema della Scuola secondaria di 1° grado “Lepido” di Reggio Emilia che si collegheranno dalle loro case. Ciak Junior, inoltre, tornerà a Lampedusa con i ragazzi protagonisti di una cartolina che presenta l’isola. Spazio anche alle divertenti riproposizioni di film famosi rifatti dai giovani e a uno spazio di riflessione sulle disparità di genere che vivono studenti e studentesse.