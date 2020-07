CIRCOLO VELA TORBOLE (TN) * MONOTIPO MELGES 24: « OGGI SARà ASSEGNATO IL TITOLO NAZIONALE, 6 REGATE DISPUTATE CON ALTEA DI ANDREA RACCHELLI IN VOLATA VERSO IL GRAN FINALE »

Al Circolo Vela Torbole oggi sarà assegnato il titolo nazionale del monotipo Melges 24. Avvio di stagione velica scoppiettante sul Garda Trentino, con le boe elettriche che hanno mantenuto perfettamente la posizione sul campoo di regata con vento sui 20 nodi e onda corta e ripida. Vento e sole nelle prime due giornate: 6 regate disputate con Altea, di Andrea Racchelli, in volata verso il gran finale.

È subito spettacolo alla prima regata organizzata al Circolo Vela Torbole – su delega della Federazione Italiana Vela e in collaborazione con la classe Italiana Melges 24, in questa stagione 2020: la tre giorni che assegnerà domenica il titolo nazionale del monotipo Melges 24 è finora stata caratterizzata da condizioni speciali di tempo e vento.

Ventidue le imbarcazioni iscritte con 150-200 persone coinvolte nella manifestazione, che sancisce ufficialmente l’inizio delle grandi regate sul Garda Trentino con partecipazione straniera: sei infatti le nazioni rappresentate con Svizzera, Germania, Estonia, Ungheria, Gran Bretagna oltre naturalmente ad Italia.

Strepitose le prime due giornate con sole e vento da sud dai 16 ai 20 nodi e sei regate portate regolarmente a termine; esordio ufficiale anche per le boe elettriche gestite dal neonato Consorzio Garda Trentino Vela, che hanno mantenuto la posizione del campo di regata senza alcun problema, nonostante le condizioni piuttosto impegnative.

Con quattro vittorie parziali, un secondo e un quattordicesimo scartato per una partenza anticipata, Andrea Racchelli su Altea è nettamente in testa sulla flotta con 10 punti di distacco sull’estone Toniste su “Lenny”, primo dei “Corinthian”, equipaggio non professionista, vincente nella sesta e ultima prova di giornata.

Terzo il triestino Michele Paoletti su “ Strambapapà” coadiuvato da un equipaggio d’eccezione con a bordo il padre Diego e la moglie -ex azzurra- Giovanna Micol. “Il movimento velico sta portando già da qualche settimana importanti presenze sul Garda Trentino grazie agli allenamenti non solo delle squadre olimpiche italiane, ma di diverse nazioni – ha commentato il neo presidente del Circolo Vela Torbole Mauro Versini – Da questo week end si aggiungono le regate, che per questa occasione hanno iniziato a coinvolgere al Circolo Vela Torbole equipaggi esteri; una nota sicuramente positiva per gli Hotel e gli esercizi commerciali del territorio per una vera ripartenza.

Oggi, domenica alle ore 12:00 è prevista la partenza della prima prova di giornata con ulteriori tre regate possibili.