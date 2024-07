APT GARDA DOLOMITI (TN) * “LEDROMAN“: «PRESENTATA LA 10MA EDIZIONE, MILLE GLI TRIATLETI PRONTI AL VIA DOMENICA 14 LUGLIO»

12.41 - venerdì 12 luglio 2024

Domenica la LedroMan, oltre 1000 triatleti al via. Presentata ieri, giovedì 11 luglio, la decima edizione della grande sfida di nuoto, bici e corsa in Valle di Ledro. Record da battere quelli di Nicolò Ragazzo, stabilito lo scorso anno, e di Lilli Gelmini nel 2021.

L’estate all’insegna dello sport prosegue in Valle di Ledro, celebrando questo weekend l’annuale appuntamento con il triathlon. Domenica 14 luglio la valle ospiterà infatti la decima edizione di “LedroMan Hardskin Triathlon Sprint Race”, evento organizzato dall’A.S.D. Triledroenergy, che ogni anno vede la partecipazione di alcuni tra i più forti triatleti nazionali e internazionali.

La gara è stata presentata ieri, giovedì 11 luglio, presso l’Hotel Ristorante da Franco e Adriana a Pieve di Ledro. Hanno preso parte alla conferenza stampa tra gli altri: la Vicepresidente e Assessore allo Sport della Provincia Autonoma di Trento Francesca Gerosa, il Sindaco del Comune di Ledro Renato Girardi, l’Assessore Sport e Turismo del Comune di Ledro Luca Zendri, la Presidente del CONI Trentino Paola Mora, il Presidente della Delegazione Provinciale Trento FITRI Gianluca Tasin, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Presidente della A.S.D. Triledroenergy Andrea Salvi, rappresentata anche dal direttore di gara Giordano Maroni, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Valle di Ledro Paola Maroni e l’ambassador Garda Trentino Nicola Duchi.

“Voglio ringraziare la Valle di Ledro e l’associazionismo che rendono possibili questi eventi. Il plus di aver coinvolto la scuola nello sviluppo del logo delle maglie dei volontari fa capire come l’intreccio della comunità debba partire proprio dai ragazzi, coinvolgendoli per renderli partecipi all’interno della comunità stessa. Il protocollo siglato oggi tra Comune, Istituto Comprensivo e associazioni è molto importante anche per la Provincia Autonoma di Trento perché alla Giunta sta molto a cuore portare sport e salute nelle scuole. È fondamentale infatti che le associazioni possano entrare nelle scuole per permettere ai nostri ragazzi di conoscere le diverse possibilità e le discipline sportive sul territorio: portare lo sport nelle scuole significa portare ai nostri ragazzi un bagaglio di valori spendibili nella loro quotidianità” – ha dichiarato la Vicepresidente e Assessore allo Sport della Provincia Autonoma di Trento Francesca Gerosa.

“Oggi è una giornata importante perché sono centrali due argomenti: la gara della LedroMan, evento fondamentale per una valle come quella di Ledro vocata al turismo sportivo, e la firma del protocollo tra il Comune di Ledro, l’Istituto Comprensivo Valle di Ledro e le associazioni sportive, che mira a far conoscere agli alunni dell’istituto gli sport del territorio, come la corsa in montagna, il triathlon, la canoa, il kayak. Lo sport è amicizia, è comunità ed è importante inserirlo all’interno della formazione dei nostri ragazzi” – ha aggiunto il Sindaco del Comune di Ledro Renato Girardi.

L’evento, che ha conquistato il titolo di Gara Nazionale dell’anno all’ultimo Galà del Triathlon, ha da sempre un fascino irresistibile, testimoniato dal sold-out registrato già alcune settimane prima della gara. Saranno infatti 1100 gli atleti iscritti, provenienti da 14 nazioni, che si cimenteranno nelle tre prove classiche della disciplina: nuoto, bicicletta e corsa.

“La Valle di Ledro è una località che ci dà molta soddisfazione dal punto di vista turistico e anno dopo anno è sempre più apprezzata. LedroMan è arrivata ormai alla decima edizione e si conferma come evento di prim’ordine per il nostro ambito. Ringrazio il direttivo e tutte le associazioni che a Ledro sono davvero unite nel momento dell’evento, facendo percepire la grande voglia di unità tra associazioni sportive e pro loco: si tratta di un plus per il territorio e Ledro è un esempio per tutti. Il triathlon prende sempre più piede in Italia perchè è uno sport straordinario, sostenibile, a contatto con la natura, e il nostro sogno è di arrivare un giorno a fare anche un olimpico” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

La prima prova che dovranno affrontare gli atleti sarà quella del nuoto su una distanza di 750 metri nel lido di Pieve con partenza alle 14:15 e da completare entro le 14:51, la seconda sarà invece quella in bici da corsa che prevede due giri di 10 chilometri ciascuno attorno al Lago di Ledro – con 160 metri di dislivello positivo complessivo – da concludere entro le 15:25. Infine la terza frazione sarà quella della corsa, per la quale i partecipanti dovranno percorrere 5 chilometri entro le 15:45.

“In Valle di Ledro il triathlon ha una grande tradizione grazie alla Triledroenergy che, con la sua base solida, ha saputo costruire un evento importante oltre ad una squadra agonistica, sia senior che junior. Tutto questo è determinante perchè se mancano i giovani perdiamo una sfida: è proprio dalle scuole che deve partire tutto perchè qui si insegnano i valori che veicola lo sport. Il ruolo dei volontari è determinante: al giorno d’oggi il volontario ha competenze professionali e grandi responsabilità in favore della cittadinanza e la loro gratificazione è il poter fare qualcosa di buono per la comunità” – ha aggiunto la Presidente del CONI Trentino Paola Mora.

I record da battere saranno quello maschile di 58 minuti a 14 secondi, stabilito lo scorso anno da Nicolò Ragazzo, e di 1 ora, 6 minuti e 32 secondi fissato nell’edizione 2021 dalla veronese Lilli Gelmini. Fra gli atleti di punta ai nastri di partenza spiccano i nomi di Nicola Duchi – ambassador di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. -, Mattia Zontini, Daniel Hofer, Alessandro Degasperi, Chiara Cavalli, Francesca Crestani e la vincitrice delle ultime due edizioni Chiara Lobba.

In occasione dei dieci anni di storia, l’organizzazione ha deciso di dare la possibilità anche ai più giovani (fino ai 18 anni di età) di mettersi alla prova con la disciplina. Sabato 13 infatti si terrà “Aquathlon LedroKids Hardskin”, una gara composta da tre frazioni (corsa-nuoto-corsa), mentre nel pomeriggio si terranno delle prove dedicate ai rappresentanti delle squadre sponsorizzate Hardskin, marchio italiano di abbigliamento sportivo da quest’anno partner tecnico e title sponsor dell’evento.

“Per noi la LedroMan è un punto fondamentale del calendario. Quest’anno è stata aggiunta anche la gara giovanile del sabato e per noi è molto importante perché dobbiamo dare ai ragazzi l’opportunità di cimentarsi in questa disciplina. Sia per i junior che per i senior partecipare alla gara di Ledro è un’esperienza non solo per la gara in sé ma anche per il paesaggio circostante” – ha commentato il Presidente della Delegazione Provinciale Trento FITRI Gianluca Tasin.

Per gestire al meglio la manifestazione, oltre al supporto dei partner tecnici, è altresì fondamentale quello dei volontari: proprio per loro quest’anno è stata realizzata una maglietta con un logo, ideato dai ragazzi di seconda media della scuola di Bezzecca, che valorizza il ruolo del volontariato nello sport, già indossato dai volontari della Ledro Sky (la gara di skyrunning organizzata dalla SSD Tremalzo in giugno) e che sarà indossata anche da quelli della LedroMan.

“Si tratta di un evento importantissimo per noi che ci emoziona tantissimo, partendo sabato con la gara dei bambini e la battle arena per terminare poi domenica con la gara vera e propria. Abbiamo dovuto bloccare le iscrizioni per motivi di sicurezza e per gestire al meglio l’evento, possibile solo grazie al grande impegno dei volontari, dei partner, della Provincia, del Comune e dell’APT. Quest’anno abbiamo inoltre ricevuto il premio come miglior gara nazionale, il riconoscimento più importante nel nostro mondo che ci ha riempito di gioia”- ha concluso il Presidente della A.S.D. Triledroenergy Andrea Salvi.

PROGRAMMA “LEDROMAN HARDSKIN TRIATHLON SPRINT RACE”

SABATO 13 LUGLIO

7:00 apertura ufficio gara e distribuzione pacchi gara aquathlon LedroKids Hardskin

10:30 inizio gara Aquathlon LedroKids Hardskin

13:00 premiazioni e pasta party

15:00 coppa Hardskin su rulli a girone su invito

17:00 apertura uffici e distribuzione pacchi gara per LedroMan Hardskin

18:30 birra party e musica dal vivo

19:00 chiusura uffici pacchi gara

DOMENICA 14 LUGLIO

8:00 – 13:00 apertura ufficio gara e distribuzione pacchi gara

11:00 apertura zona cambio

13:30 chiusura zona cambio

13:45 spunta atleti

14:00 apertura box partenza

14:15 partenza della gara

15:20 arrivo previsto primo atleta LedroMan Hardskin

15:45 chiusura zona cambio T2

16:15 arrivo previsto ultimo atleta

17:00 premiazioni e pasto presso le strutture aderenti per tutti gli atleti

