RAI 1* FILM “ MARY POPPINS “: « LA STORIA DELLA BABY SITTER PIù CONOSCIUTA E AMATA DA GRANDI E BAMBINI, GIOVEDì 2 GENNAIO »

La storia della baby sitter più conosciuta e amata da grandi e bambini. “Mary Poppins”, un film classico delle Feste torna su Rai1 giovedì 2 gennaio, alle 21.25. La protagonista è interpretata da Julie Andrews, con Dick Van Dyke, David Tomlinson, Glynis Johns e la regia di Robert Stevenson

Londra: in casa Banks regna grande confusione perché l’ennesima governante dei due vivaci fratellini si è licenziata. Il padre fa pubblicare un annuncio sul “Times” per trovarne una nuova. Mentre una lunga fila di aspiranti attende di venir esaminata dal signor Banks, arriva una giovane donna che gli comunica che metterà alla prova tutta la famiglia per una settimana, dopo di che deciderà se accettare o no il posto. Nonostante il piglio severo, Mary Poppins incanterà i bambini con le sue doti, i suoi amici e la sua borsa “magica” e senza fondo. E cambierà così non solo la loro vita, ma quella dell’intera famiglia.