MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA”: « QUESTA SERA TAPIRO D’ORO A ILARY BLASI “SMENTITA” SUL CAFFÈ DAL PERSONAL TRAINER, ” NON DICO NULLA, C’È UNA CAUSA IN CORSO” »

18.45 - mercoledì 31 gennaio 2024

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Ilary Blasi, dopo che Cristiano Iovino – personal trainer di cui la conduttrice ha parlato nella sua docuserie Unica – ha dichiarato che con Blasi “non fu solo un caffè”.

«Non posso dire nulla, ci sono una causa e un processo in corso», l’unico commento dell’ormai ex di Francesco Totti, che con questo tapiro arriva a quota dieci in carriera.

