PAT * VIABILITÀ: « TRAFFICO INTENSO IN A22, ENTRO FINE GIORNATA ATTESO IL TRANSITO DI 36MILA VEICOLI »

18.54 - domenica 11 dicembre 2022

Traffico sostenuto, entro fine giornata atteso il transito di 36mila veicoli. Traffico intenso in A22 e rallentamenti lungo le principali arterie delle valli. I rientri in direzione Sud stanno congestionando in particolare la viabilità autostradale, con code tra Chiusa ed Affi, che comportano un allungamento del tempo di percorrenza della tratta Trento-Verona a 145 minuti. All’altezza di San Michele all’Adige, nella giornata odierna in Autobrennero sono transitati circa 28mila veicoli, che scendono a quota 26.500 all’altezza di Affi.

In totale, entro le 22 è previsto il passaggio di 36mila mezzi in corrispondenza della città di Trento in questa domenica di rientri che chiude il weekend dell’Immacolata. La situazione continuerà ad essere monitorata dall’”Unità di crisi” istituita presso la caserma dei Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento.

Per chi si mette in viaggio in direzione Verona, si consiglia di utilizzare anche la SS 12 del Brennero o la SP 90 destra Adige, sulle quali il traffico è rallentato con code tra Trento e Rovereto, in particolare in corrispondenza degli svincoli di Acquaviva a Mattarello e dell’abitato di Nomi. Sulla SS 12, si segnalano code anche in corrispondenza dell’uscita 4 di via S. Severino a Trento: la raccomandazione è di procedere disposti su due file, mantenendo la corsia di marcia.

Meteotrentino segnala temperature in forte calo anche a quote basse, specie dove cesserà il vento (alle 18 di oggi -6° centigradi a Predazzo, -2° a Levico e -1° ad Arco e Mori). Proseguono i trattamenti antighiaccio e si invitano i viaggiatori che – sia in serata, sia domani mattina – si metteranno al volante, a guidare con prudenza mantenendo una velocità commisurata alla condizione del manto stradale.