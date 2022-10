RETE 4 – “ SPECIALE TG4 ”: « IN DIRETTA IL GIURAMENTO DELLA PREMIER GIORGIA MELONI, SABATO 22/10 DALLE 9.45 »

19.39 - venerdì 21 ottobre 2022

Domani, sabato 22 ottobre 2022, su Retequattro, dalle ore 9.45, andrà in onda “Speciale Tg4” per seguire in tempo reale il primo passo del nuovo esecutivo con il giuramento al Palazzo del Quirinale della premier designata Giorgia Meloni e dei nuovi ministri. Conduce Stefania Cavallaro.

A seguire, il consueto appuntamento con l’edizione del Tg4 delle ore 12.00.

Tra gli ospiti dello speciale: Maurizio Gasparri, Filippo Romano, Gianfranco Pasquino e Paolo Guzzanti.