PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VIABILITà: « A LONA LASES, NUOVA ROTATORIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI VEICOLI IN TRANSITO »

Lona Lases, svincolo e rotatoria per la sicurezza. Una nuova rotatoria per garantire la sicurezza dei veicoli in transito a Lona Lases, anche a servizio delle attività estrattive. L’intervento è stato previsto dalla Giunta provinciale, attraverso l’approvazione del Documento di programmazione settoriale degli anni 2020-2022: per la sua realizzazione, secondo quanto riportato dal progetto definitivo a cura del Servizio opere stradali, è stato previsto un finanziamento di 650mila euro.

La Provincia ha stabilito che tra la strada provinciale 71 e la strada provinciale 76 saranno eseguiti i lavori per un nuovo svincolo che servirà una rotatoria a raso dal duplice scopo: rallentare i veicoli provenienti soprattutto dalla provinciale 71 in direzione di Cavalese e che si apprestano ad entrare nell’abitato, oltre che garantire l’ingresso in strada degli automezzi pesanti provenienti dalle cave di porfido. La rotatoria avrà raggio interno di 10 metri, ai quali si aggiungono due metri di anello sormontabile. La pista carrabile avrà una larghezza di 7 metri.