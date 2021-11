“CITTADINANZA ATTIVA 3.0“ * TRENTO – CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « SERATA INFORMATIVA IN VIA DEI SOLTERI, QUESTA SERA 29 NOVEMBRE ALLE 20,30 »

11:14 - 29/11/2021

il Gruppo di Cittadinanza Attiva 3.0 ricorda che questa sera alle ore 20.30, presso la sala conferenze del Nest in via Solteri 97, si terrà una serata informativa per i residenti dei quartieri Solteri, Magnete e Centochiavi riguardante la Circonvallazione di Trento.

Saranno presenti i relatori Martina Margoni e ing. Paolo Zadra della “Rete dei Cittadini per la città di Trento”.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Solteri Magnete e Centochiavi”

Vogliate segnalare la vostra presenza prenotando al numero 320 42 74 475 (green pass obbligatorio)

*

Gruppo di Cittadinanza Attiva 3.0

Solteri – Magnete – Centochiavi