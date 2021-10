DOLOMITI SUPERSKI E TELEPASS * “TELEPASSPAY“: « TURISMO INVERNALE, DIGITALE E MONDO DELLO SCI SI UNISCONO PER RENDERE PIÙ VELOCE E FRUIBILE L’ESPERIENZA SULLA NEVE »

Telepass e Dolomiti Superski annunciano la partnership per l’espansione del servizio Skipass di TelepassPay a tutti i comprensori sciistici del sodalizio dolomitico, per un totale di 1.200 km di nuove piste disponibili: digitale e mondo dello sci si uniscono per rendere più veloce e fruibile l’esperienza sulla neve e promuovere il turismo e lo sport in cima alle montagne.

A partire da questa stagione invernale alle porte, infatti, grazie alla partnership con Dolomiti Superski con i suoi comprensori sciistici sarà possibile godersi le giornate direttamente sulla neve, senza code e senza passare dalla biglietteria e il costo verrà addebitato a fine mese direttamente sul conto Telepass.

Queste le nuove zone che si aggiungono ai comprensori già convenzionati: Cortina d’Ampezzo (annunciata da Telepass in occasione della sponsorizzazione dei Campionati del Mondo di sci alpino di Cortina 2021), Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena, Alpe di Siusi, Val di Fassa, Carezza, Arabba, Marmolada, 3 Cime Dolomites, Val di Fiemme, Obereggen, S. Martino di Castrozza/Passo Rolle, Rio Pusteria/Bressanone, Alpe Lusia – San Pellegrino, Civetta.

Telepass e Dolomiti Superski saranno inoltre insieme per promuovere le località dolomitiche attraverso iniziative congiunte di marketing e visibilità; Telepass metterà a disposizione dei comprensori la sua piattaforma digitale di mobilità (TelepassPay) anche per analizzare e intercettare nuovi clienti e sciatori, in base ai loro gusti e preferenze di mobilità.

Il servizio Skipass di TelepassPay è iniziato nella stagione invernale 2018/2019. Attualmente è attivo in 7 regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Molise, Emilia-Romagna, Veneto), per un totale di oltre 40 comprensori. Con questa partnership, lo Skipass di TelepassPay arriva a coprire il più vasto network di impianti da sci disponibile in un unico abbonamento, con oltre 3.000 km di piste

“L’obiettivo di Telepass è facilitare gli spostamenti delle persone, siano essi per lavoro o per divertimento, sulle autostrade, in città o sulle montagne. Dopo la positiva ripresa estiva, quest’inverno potremo goderci le vacanze sulla neve e, come già ai caselli sulle autostrade, vogliamo permettere ai nostri clienti di muoversi in modo sicuro, veloce e sostenibile anche sulle piste. Per questo abbiamo integrato i 12 comprensori di Dolomiti Superski, arrivando così ad unire su un solo Skipass il più alto numero di piste da sci in tutta Italia.” – ha commentato Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass.

“Da tempo, Dolomiti Superski persegue il fine di allargare il proprio range di canali di vendita dello skipass, per rendere fruibile più facilmente e a un numero maggiore di appassionati, la propria offerta di altissima qualità. La nuova partnership con Telepass è un importante tassello di questa strategia, che aumenta la diversificazione, integrando una delle realtà di settore più importanti del nostro Paese. Riponiamo grande fiducia in questo progetto, che esprime oltretutto i valori comuni delle due realtà economiche, Telepass e Dolomiti Superski” – dichiara Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski.

Telepass permette di richiedere lo Skipass dall’app TelepassPay, riceverlo direttamente a casa e, dopo averlo registrato, sciare in uno dei resort convenzionati senza fare code alla biglietteria. È possibile attivare fino a quattro skipass per abbonamento TelepassPay oltre al servizio di assicurazione sci giornaliero o stagionale. Si tratta di un nuovo servizio per usufruire degli impianti di risalita che vuole venire incontro alle attuali esigenze di mobilità smart e sicura e promuove un approccio innovativo alla montagna.

A fine giornata l’utente vedrà applicata la miglior tariffa accordata dal comprensorio sciistico, come previsto dal listino ufficiale pubblicato in app e sul sito, e il costo verrà addebitato all’utente Telepass a fine mese. Il servizio Skipass di TelepassPay è utilizzabile anche d’estate per accedere agli impianti di risalita dei comprensori convenzionati.

Con questo servizio, Telepass mira ad offrire ai propri clienti una piattaforma sempre più completa di servizi digitali per la mobilità (acquisto carburante, ricarica elettrica, parcheggio, strisce blu, treni, traghetti, trasporto pubblico locale, sharing e molto altro ancora): in un unico ecosistema digitale tutte le esigenze di mobilità sono gestite in maniera sicura, economica e cashless e addebitate a fine mese.

Il legame che unisce Telepass alla montagna e allo sci è stato reso palese con la partnership dell’inverno passato per i Campionati del Mondo di sci alpino di Cortina 2021, e si rafforza quest’anno con la scelta di sostenere la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Telepass è infatti sponsor ufficiale delle Squadre Nazionali di Sci Alpino a partire dall’attuale stagione di Coppa del Mondo che culminerà con i XXIV Giochi Olimpici Invernali di Pechino nel 2022: sarà presente con il proprio logo sull’abbigliamento tecnico delle atlete e degli atleti durante tutte le gare della Coppa del Mondo della stagione 2021/2022, continuando a promuovere nuove modalità smart e innovative di fruire degli impianti da sci.

*

Telepass

Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup all’avanguardia e garantendo l’accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento sia davvero un’esperienza senza confini.

Dolomiti Superski – we care about the Dolomites

Fondato nel 1974, oggi riunisce 12 comprensori sciistici nelle valli delle Dolomiti e permette di fruire di 1.200 km di piste con un solo skipass. Da sempre vocato al servizio di altissima qualità, vanta un’infrastruttura moderna e all’avanguardia sia in termini di impianti di risalita, che di sistemi di innevamento programmato, che garantiscono una qualità costante delle piste da sci durante tutta la stagione. Da oltre 50 anni ospita importantissimi eventi sportivi internazionali come le Coppe del Mondo di sci alpino, di snowboard, freestyle, skicross, sci nordico, salto, combinata nordica e biathlon. Le piste delle Dolomiti hanno ospitato i Giochi Olimpici invernali del 1956 a Cortina d’Ampezzo e i Campionati del Mondo di sci alpino del 1970 in Val Gardena e del 2021 a Cortina d’Ampezzo. La località ampezzana ospiterà i Giochi Olimpici invernali del 2026 assieme a Milano mentre la Val Gardena è candidata a ospitare i Campionati del Mondo di sci alpino del 2029.