17.57 - sabato 4 marzo 2023

Caro Urzì, Rossi in Commissione dei 12 non rappresenta il Patt, ma le minoranze. Quindi nel caso dovesse dimettersi spetterebbe alle minoranze in Consiglio provinciale e non alla maggioranza indicare il suo successore.

Giorgio Tonini