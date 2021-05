FNSI E SINDACATO GIORNALISTI TN – AA * ARTICOLO 21 COSTITUZIONE: « A TRENTO INCONTRO PER LA LIBERTÀ DI STAMPA, CON LOMBARDI – FUGATTI – GROSSELLI – ALOTTI »

Contemporaneamente in tutta Italia martedì primo giugno in tutti i capoluoghi di regione, alla vigilia della Festa della Repubblica, si svolgeranno incontri pubblici sulla libertà di stampa ed in difesa dell’articolo 21 della Costituzione, valori più volte richiamati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

A Trento, l’incontro si terrà domani martedì 1° giugno alle 9.30 nella corte interna di Palazzo Roccabruna (in via Santissima Trinità 24), promosso da Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige, Assostampa Trento, Ordine Regionale dei Giornalisti, Articolo 21, alla quale parteciperà anche il cdr del Trentino.

Interverranno anche i segretari provinciali di Cgil Andrea Grosselli, Uil Walter Alotti. Attesi anche il prefetto Sandro Lombardi, il presidente PAT Maurizio Fugatti.

Rocco Cerone