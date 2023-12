CARABINIERI – CAVALESE (TN) * CONTROLLI CANTIERI: « SICUREZZA SUL LAVORO, DUE DENUNCE IN VAL DI FASSA »

11.57 - mercoledì 13 dicembre 2023

Due denunce piede libero e 3 violazioni penale sono il bilancio delle attività di prevenzione e controllo di questi giorni, condotta dai Carabinieri del Comando Compagnia di Cavalese coadiuvati dagli operatori U.O.P.S.A.L. in materia di sicurezza sul lavoro. Nel corso delle verifiche, i militari Fiemmesi hanno trovato sul cantiere anche 3 lavoratori provenienti da fuori regione che sono stati sanzionati per delle irregolarità amministrative.

Nel corso del 2023, venti sono stati i controlli settoriali di aziende eseguite dai Carabinieri di Cavalese su input del Comando Provinciale di Trento, 4 le imprese risultate non a norma, con 5 lavoratori irregolari e 3 lavoratori in “nero”. 9 infine sono stati i deferimenti alla Procura della Repubblica a di Trento per violazioni di carattere penale e sanzioni totali per circa 23.000 €. L’attività in parola si inquadra in una strategia ad ampio raggio, volta a prevenire il fenomeno dell’infortunistica sul lavoro, che ancor oggi purtroppo miete troppe vittime-