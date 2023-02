QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « NEL PARCO PREDARA TROVATI MEZZO CHILO DI HASHISH E 20 DOSI DI COCAINA »

08.06 - venerdì 17 febbraio 2023

La Questura di Trento rende noto che ieri -nell’àmbito dei controlli straordinari del territorio, è stato individuato un comunitario non ottemperante alle normative ed accompagnato a Bergamo per il volo di rimpatrio. Il comunitario trasportato allo scalo lombardo è un polacco, a suo tempo condannato per sequestro di persona e tentato omicidio.

Presso il Parco della Predara è stato trovato dagli agenti della Polizia di Stato circa mezzo chilo di hashish, assieme a 20 dosi cocaina. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, a carico di ignoti.

Nelle ultime 24 ore grazie ai controlli delle Squadre volanti negli hotel cittadini sono stati tre i ricercati catturati.