EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * PRÏSM 2023: « “MELODIC TECHNO”, IAGA NELLA SUGGESTIVA CORNICE DI CASTEL THUN CHIUDE LA QUARTA EDIZIONE »

20.33 - mercoledì 13 dicembre 2023

Con una elettrizzante performance “melodic techno” di IAGA nella suggestiva cornice di Castel Thun, al tramonto del sole, si è chiusa oggi la quarta edizione di PRÏSM, che dal 6 dicembre ha proposto quotidianamente alle ore 16.00 straordinari concerti in selezionate location del Trentino per creare una moderna e innovativa vetrina dell’eredità culturale e dei luoghi storici attraverso il prisma della musica, della tecnologia e del video.

Gli artisti che hanno partecipato a PRÏSM sono tutti trentini, di fama internazionale: Spankox, Fire Saga, Alba Leng, Hal e IAGA. Hanno presentato esclusivamente musica originale, composta e prodotta da loro stessi, comprendente anche alcune composizioni ispirate dai luoghi dove si sono svolti i concerti, che sono stati: Passo Pordoi, Castello di Segonzano, Lago di Cavedine, Castel Belfort, Ponte Romano di Ceniga, Osservatorio Monte Zugna e, oggi, Castel Thun, dove si è esibita IAGA.

IAGA è una musicista, compositrice, DJ e produttrice trentina. La sua pulsante performance di musica elettronica del genere “melodic techno”, ispirata dalla location fiabesca di Castel Thun, e prodotta appositamente per PRÏSM, è stata emozionante e coinvolgente.

Lo spettacolo è stato diffuso in streaming su Facebook Live e YouTube con immagini suggestive e una regia di alto livello. Per chi se lo fosse perso, niente paura: tutti i video dei concerti di PRÏSM rimangono sempre disponibili per la visione sia su Facebook che su YouTube anche dopo la prima trasmissione. Basta cliccare su www.festivalprism.com per vederli. Ad oggi hanno già ottenuto complessivamente oltre 25.000 visualizzazioni. Su Spotify si trova anche la playlist ufficiale dell’iniziativa. PRÏSM 2023 è stato prodotto da Everness con la direzione e il management organizzativo di Agostino Carollo. L’appuntamento è per la quinta edizione, che si svolgerà nel 2024.

TUTTI I VIDEO DEI CONCERTI DI PRÏSM 2023