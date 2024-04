CGIL CISL UIL – TRENTINO * INCONTRO VICEPRESIDENTE PAT: « EMERGENZA GIOVANI, NO A SOLUZIONI SPOT SERVE PROGRAMMA DI INTERVENTI »

17.24 - mercoledì 3 aprile 2024

Un programma organico e integrato di interventi, dall’istruzione e formazione, fino all’ingresso nel mondo del lavoro e alla costruzione di una vita autonoma. E’ questo, secondo Cgil Cisl Uil, quanto serve per affrontare la questione giovanile ed è, dunque, stata questa la richiesta che i tre segretari generali hanno posto oggi sul tavolo della vicepresidente Francesca Gerosa durante un breve incontro. Davanti alla titolare delle deleghe su istruzione, famiglia e politiche giovanili le organizzazioni sindacali hanno parlato di “un’emergenza giovani” anche nel quadro sempre più preoccupante della denatalità e dell’inverno demografico.

“Ragazzi e ragazze vanno sostenuti nelle transizioni scuola/lavoro, ma anche nei percorsi di costruzione di una vita autonoma, con interventi che riducano la precarietà lavorativa, che contrastino i bassi salari e costruendo percorsi per l’accesso all’abitazione. Senza prospettive di vita solide sempre meno giovani decideranno di costruire una famiglia con conseguenze importanti sulla tenuta sociale ed economica della nostra Autonomia perché i giovani trentini cercheranno fuori confine prospettive di realizzazione personale e il nostro territorio perderà attrattività”, hanno ribadito Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti, sottolineando l’urgenza che venga messo in campo un insieme di interventi e misure trasversali di lungo periodo.

“Per sostenere i giovani non servono misure spot né bonus. E’ importante, invece, costruire un insieme organico di misure che accompagnino i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita e maturità. E’ anche in questa prospettiva integrata che va affrontato sia il tema natalità sia la questione occupazionale, visto che i giovani sono uno dei segmenti più deboli del nostro mercato del lavoro”.

L’invito di Cgil Cisl Uil, dunque, è che la giunta e i diversi assessori lavorino in modo sinergico. Proprio in questa logica le organizzazioni sindacali tre mesi fa avevano chiesto un incontro congiunto con la vicepresidente, l’assessore al Lavoro Achille Spinelli e quello alla casa, Simone Marchiori. “Il confronto con gli altri due assessori si è già aperto e oggi, finalmente, siamo stati ricevuti dalla vicepresidente. Ci aspettiamo adesso che si pongano le basi per una collaborazione trasversale. Per quanto ci riguarda siamo pronti a dare il nostro contributo e portare le nostre proposte”, concludono i tre segretari.

