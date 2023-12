CONFINDUSTRIA – TRENTO * PROGETTO “TU SEI”: GEROSA E SEGATA, « FAVORIRE LA CREATIVITÀ E L’INCONTRO TRA MONDO SCOLASTICO E AZIENDALE »

17.14 - mercoledì 13 dicembre 2023

Presentata la sedicesima edizione del progetto “Tu Sei”

Oggi a Trento, negli spazi di Confindustria Trento, è stata presentata la sedicesima edizione del Progetto “Tu Sei”: l’iniziativa che vede Confindustria Trento e la Provincia autonoma di Trento collaborare per promuovere sinergie per favorire il dialogo tra aziende e studenti attraverso la condivisione di esperienze comuni.

Per favorire la creatività e l’incontro tra mondo scolastico e aziendale, l’evento di lancio si è focalizzato sulla sostenibilità, esplorando le scelte delle aziende in questo ambito.

In apertura il saluto della vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa: “Con questo progetto il tessuto economico e produttivo abbraccia la scuola e mette al centro i nostri ragazzi. L’iniziativa ha avuto finora grande partecipazione e ha permesso di arricchire sia le imprese che i giovani, con tante imprese che hanno preso a cuore il loro futuro”, ha detto Gerosa, dando la massima disponibilità a sostenere progetti innovativi come “Tu Sei”. “La Provincia c’è e crede in questi progetti che mettono le radici nel cuore della nostra società e della nostra comunità”, ha aggiunto l’assessore.

Con lei Stefania Segata, Vicepresidente di Confindustria Trento che ha valorizzato l’importanza dell’iniziativa: “Confindustria insieme alla Provincia sedici anni fa ebbe questa grande intuizione del progetto “Tu Sei”, il fiore all’occhiello delle nostre iniziative in ambito education e giovani. L’obiettivo principale del progetto è quello di avvicinare il mondo dell’industria a quello dei giovani. Crediamo molto nell’education fatta a sistema: la formazione tradizionale unita alla formazione sul campo. Siamo convinti che in questo modo i giovani potranno iniziare a conoscere il tessuto imprenditoriale territoriale, scoprire i loro talenti e valorizzarli per orientarsi al meglio nel mondo del lavoro”.

Sono state presentate testimonianze e riflessioni sul tema del “Bilancio di sostenibilità”, un importante strumento per sensibilizzare i giovani sulle sfide ambientali e sociali future. Alla presentazione sono infatti intervenuti anche Roberto Ceccato, Dirigente Generale del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, Roberto Busato, Direttore Generale di Confindustria Trento, Franco Dapor, Responsabile Ufficio Soci e Comunicazione Cassa di Trento, Laura Ricci, Sustainability Consultant, Marcello Lunelli, Vicepresidente Ferrari – F.lli Lunelli Spa e Luigi Tellatin, Titolare Gruppo Adige Bitumi Spa. Tra i partecipanti anche Viviana Sbardella, Sovrintendente scolastica della Provincia autonoma di Trento.

L’appuntamento, che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori, docenti e dirigenti degli istituti scolastici trentini, è stato infine l’occasione per presentare la sedicesima edizione del progetto, che si svilupperà nel corso del 2024. Tra i presenti si è aperto un momento di dialogo per condividere i risultati positivi delle esperienze passate, e soprattutto per incentivare la nascita di inedite collaborazioni tra istituti scolastici secondari ed aziende del territorio.

Complessivamente le quindici edizioni di “Tu Sei” hanno visto 274 progetti realizzati, con la partecipazione di 263 scuole e 200 aziende, per un totale di 10.856 studenti. L’iniziativa è aperta alle scuole secondarie di primo grado, soprattutto per quanto riguarda l’orientamento e alle scuole secondarie di secondo grado anche per la realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, senza limitazioni fra istituti professionali, tecnici e licei.