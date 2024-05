PAT * STATALE 350 VAL D’ASTICO: « MALTEMPO, NUOVA CHIUSURA DA STASERA PER RAGIONI DI SICUREZZA »

19.36 - mercoledì 1 maggio 2024

Statale 350 di Val D’Astico: nuova chiusura da stasera. Per ragioni di sicurezza, viste le previsioni di pioggia. Ragioni di sicurezza impongono una nuova chiusura della strada statale 350 della Val D’Astico oggetto negli ultimi mesi di ripetuti crolli della sovrastante parete rocciosa con conseguenti importanti interventi di ripristino. Il Servizio Gestione strade della Provincia informa infatti che, viste le recenti previsioni meteo, per ragioni di sicurezza (come riportato nella recente ordinanza di riapertura a senso unico alternato), dalle ore 20.00 di oggi mercoledi 1 maggio, verrà nuovamente chiusa la SS 350 dalla località Buse fino al confine provinciale. Il provvedimento è in vigore fino alle ore 7 di venerdi 3 maggio. Un eventuale prolungamento della chiusura, dovuto a evoluzione meteo sfavorevole, sarà valutato nel corso della giornata di domani.