BINELLI (LEGA) * SCOMPARSA CLAUDIO TAVERNA: « CI LASCIA UN POLITICO CORAGGIOSO, SEMPRE IN PRIMA LINEA NEI VALORI IN CUI CREDEVA »

18.00 - mercoledì 29 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Taverna: Binelli, ci lascia un politico tenace e determinato .”Con Taverna se ne va un uomo tenace e determinato che ha lasciato un segno indelebile nella politica trentina. Ci lascia un politico coraggioso, un combattente instancabile, sempre in prima linea nei valori in cui credeva. A nome della Lega Salvini Trentino esprimo le condoglianze a famigliari e amici”.

Lo dichiara in una nota il Commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli