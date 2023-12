EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * PRÏSM – EDIZIONE 2023: « EVENTO DI CHIUSURA CON “IAGA“ (MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE) »

11.22 - mercoledì 13 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PRÏSM: Spankox live sulla neve a Passo Pordoi. Ieri Hal, oggi IAGA. Nell’ambito dell’iniziativa PRÏSM, ieri pomeriggio è stata realizzata una emozionante performance live di musica elettronica al Passo Pordoi (Trentino) da Spankox, nome d’arte del compositore e produttore trentino Agostino Carollo, autore di numerosi successi dance e musicista trentino più ascoltato al mondo. Nella suggestiva cornice innevata del passo, situato a 2239 metri di altitudine, e nonostante la temperatura di – 5 gradi, Spankox ha proposto dal vivo un coinvolgente set di musica house e deep house, ispirato dalla particolare location, che è stato trasmesso in streaming su YouTube e Facebook Live.

Per chi se lo fosse perso, niente paura: i video dei concerti di PRÏSM rimangono sempre disponibili per la visione sia su Facebook che su YouTube anche dopo la prima trasmissione. Basta cliccare su www.festivalprism.com per vederli. Su Spotify si trova anche la playlist ufficiale dell’iniziativa. PRÏSM è prodotto da Everness con la direzione e il management organizzativo di Agostino Carollo.

PRÏSM propone tutti i giorni, dal 6 dicembre fino al 13 dicembre, alle ore 16.00, straordinari concerti in selezionate location del Trentino, diffusi in live streaming su Facebook e YouTube, per creare una moderna e innovativa vetrina dell’eredità culturale e dei luoghi storici attraverso il prisma della musica, della tecnologia e del video. Gli artisti che partecipano a PRÏSM presentano esclusivamente musica originale, composta e prodotta da loro stessi.

Martedì 12 dicembre 2023, alle ore 16.00, appuntamento con Hal. Mercoledì 13 dicembre evento di chiusura dell’edizione 2023 di PRÏSM on IAGA.

I videro dei concerti:

6 dicembre 2023

Sunset deep house set by Alba Leng at Pordoi Pass in Trentino (Italy) for PRÏSM

https://youtu.be/9zZQUhK4ezM?si=otSUwsHEtoIb9AHN

7 dicembre 2023

Sunset house set by Spankox at Cavedine Lake in Trentino (Italy) for PRÏSM

https://youtu.be/HZk9Oivf5iM

8 dicembre 2023

Sunset synthwave set by Fire Saga at Belfort Castle in Trentino (Italy) for PRÏSM

https://youtu.be/zGxKuGSAqaw

9 dicembre 2023

Sunset melodic techno set by Hal at Segonzano Castle in Trentino (Italy) for PRÏSM

https://youtu.be/_CMgpaUdyQQ

10 dicembre 2023

Sunset deep house set by Alba Leng at Roman Bridge Ceniga in Trentino (Italy) for PRÏSM

https://youtu.be/7S-sXnK0nK0

11 dicembre 2023

Sunset house set by Spankox at Pordoi Pass in Trentino (Italy) for PRÏSM

https://youtu.be/PVUgJ0CiB7w