AZIENDA SOGGIORNO MERANO (BZ) * “PAESI CHE VAI”: « LA CITTà E L’IMPERATRICE SISSI PROTAGONISTI DI UNA PUNTATA DELLA TRASMISSIONE DOMENICALE DI RAI UNO »

“Paesi che vai”: con Sissi per Merano accompagnati da Livio Leonardi. La città e la sua famosa ospite protagonisti di una puntata della trasmissione domenicale di Rai Uno.

«Una indimenticabile imperatrice: Elisabetta d’Austria, meglio nota con il nome di Sissi a Merano. Sulle tracce di una nobildonna che ha reso celebre i luoghi e la storia dei suoi soggiorni e dei suoi viaggi in fuga dalle “catene” e dai retaggi dell’etichetta della Corte d’Austria, fino al tragico epilogo di un attentato che le costò la vita all’età di soli 61 anni».

È il lancio della puntata della trasmissione “Paesi che vai” dedicata a Merano e alla sua famosa ospite: andrà in onda entro questo autunno. Seguita dai responsabili dell’Azienda di Soggiorno, nell’arco di quattro giornate la troupe di Rai Uno ha effettuato le riprese in diverse location che danno lustro alla città, trovando ospitalità e sostegno logistico alle Terme, ai Giardini di Castel Trauttmansdorff e al Touriseum, all’Hotel Bavaria, a Castel Pienzenau e Castel Rubein fino a spingersi a Castel Tirolo, con il supporto della polizia locale Merano-Burgraviato.

Il percorso fra le bellezze di Merano. I soggiorni di Sissi, nei quali l’imperatrice alternava la lettura a lunghe passeggiate nei sentieri salubri e ricchi di vegetazione mediterranea, fanno dunque da fil rouge alla puntata meranese di “Paesi che vai”, format ideato e condotto da Livio Leonardi, e insignito del Patrocinio del Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per gli alti meriti artistici, culturali e letterari).

Col linguaggio fiabesco che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Uno – in onda tutte le domeniche dalle 9.40 alle 10.30 -, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito, proprio per questi motivi, di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – immergerà il proprio racconto nella storia della sovrana.

L’imperatrice accoglierà il conduttore a Castel Trauttmansdorff, che lei affittò durante il suo primo soggiorno a Merano. Da lì le telecamere si spostano lungo il sentiero di Sissi, attraversando la Passeggiata Lungo Passirio e il Khuraus. Il racconto prosegue poi con le suggestive immagini di Castel Rubein e Castel Pinzenau, dove Sissi fece alloggiare i figli Gisella e Rodolfo, oltre a gran parte del suo seguito. Sissi, durante i suoi viaggi, amava avere intorno a sé anche i fratelli e le sorelle, che, generalmente, si alternavano per farle compagnia. Tra questi un amato fratello che, nel 1885, prese in affitto Villa Bavaria. Con Livio Leonardi si va anche alla scoperta di Castel Tirolo per poi addentrarsi tra le bellezze della città, per scoprire alcune location che hanno fatto da set a due celebri film italiani: “Un boss in salotto” e “Il principe abusivo”.