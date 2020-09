CANTINA RIVA DEL GARDA (TN) * ENOLOGIA: « PRESENTATO LO SPUMANTE BREZZA RIVA RISERVA METODO CLASSICO TRENTODOC 2016 »

Cantina Riva del Garda lancia il Brezza Riva Riserva Metodo Classico Trentodoc 2016.

È arrivato il momento anche per lo Spumante Brezza Riva Riserva Metodo Classico Trentodoc 2016. Dopo tre anni di maturazione, il 28 settembre 2020 Cantina Riva del Garda ha presentato alla stampa, ai soci e ai suoi clienti la sua punta di diamante. Nella cornice del Bastione sopra il porto di Riva – solo poche settimane dopo avere messo a dimora nelle profondità del Lago di Garda 1.216 bottiglie di quello che diventerà il Brezza Riva Riserva Blanc de Blancs BIO – Cantina Riva del Garda mette in commercio l’annata 2016.

Al via il progetto “Brezza Riva Riserva Metodo Classico Trentodoc”

Momento di grande fervore per Cantina Riva del Garda. Dopo la spettacolare operazione del 27 giugno scorso nel corso del quale è iniziato un periodo di maturazione nei fondali del Lago di Garda per 1.216 bottiglie di Brezza Riva Riserva Blanc de Blancs, il 28 settembre c’è stata la presentazione dell’annata 2016 del “fratello” nobile Brezza Riva Riserva, in commercio a partire dal 29 settembre.

“Un progetto sul Trentodoc partito nel 2016, selezionando un vigneto del tennese posto a 500 metri di altezza, poi un affinamento di 36 mesi e una sboccatura nel maggio di quest’anno”, spiega Furio Battelini, enologo di Cantina Riva del Garda che aggiunge: “Questo è uno spumante capace di esprimere tutta l’identità dello Chardonnay, la sua mineralità, con il risultato di un vino decisamente verticale e dalla bella presenza in bocca”, conclude l’enologo. “Il progetto è nato nel 2016 con un numero limitato di bottiglie, fino al passo avanti di quest’anno con l’affinamento nel lago del Brezza Riva Riserva Blanc de Blancs”, spiega Massimo Fia, direttore di Cantina Riva del Garda.

Uno spumante che nasce nelle alte colline del tennese

Il Brezza Riva Riserva nasce nell’alto tennese, vocato per la coltivazione di uve Chardonnay e luogo ideale per la produzione di spumante metodo classico, grazie alla presenza di terreni poco profondi e calcarei che inducono nei vigneti un perfetto equilibrio produttivo. La particolarità di questa zona permette al viticoltore di ridurre al minimo gli interventi agronomici, gestendo il vigneto nell’ottica della migliore interpretazione dell’annata. Uve ben mature, buon profilo aromatico e mantenimento della componente acida sono caratteristiche imprescindibili del Brezza Riva Riserva Metodo Classico Trentodoc.

Lago di Garda: perfetto connubio tra Vino e Storia

Terra ideale per la coltivazione dell’uva, l’Alto Garda Trentino può vantare una storia millenaria legata alla produzione del vino e anche dell’olio. Il Benaco – così il lago veniva chiamato dai romani – da sempre parla costantemente del suo ottimo vino e prezioso olio, in una tradizione enologica e olearia che si perde nelle storie raccontate da Catullo, Dante e Goethe. Tradizione raccolta nel 1926 da Cantina Riva del Garda e dalla passione dei suoi 350 soci conferitori di vino e olio che negli anni ha mirato sempre più sulla qualità dei prodotti.

Foto: Massimo Fia, Direttore Cantina Riva del Garda, Furio Battelini, Enologo Cantina Riva del Garda e Giorgio Planchenstainer, Presidente Agraria Riva del Garda