SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * GRUPPO DEL CATINACCIO – RIFUGIO RODA DI VAÈL: « INTERVENTO IN AIUTO DI UN PILOTA DI PARAPENDIO, ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE DI BOLZANO PER POLITRAUMI »

Un pilota di parapendio di Termeno (BZ) del 1996 è stato elitrasportato all’ospedale di Bolzano per i possibili politraumi riportati dopo essere precipitato a terra su un pendio erboso, poco dopo il decollo, circa 500 metri a valle del rifugio Roda di Vaèl (gruppo del Catinaccio, val di Fassa). La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata verso le 12.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha sbarcato in hovering il Tecnico di Elisoccorso con l’equipe medica vicino all’infortunato. L’uomo si trovava in stato cosciente, insieme ad alcune persone giunte sul posto dopo aver assistito all’incidente. In una seconda rotazione, l’elicottero ha trasportato in quota altri due operatori della Stazione Centro Fassa, per dare supporto nelle operazioni di recupero dell’infortunato. L’infortunato è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo dell’elicottero, per essere trasferito all’ospedale di Bolzano.