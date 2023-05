ACLI TRENTINE * “GESTIONE RIFIUTI“: « ASSEMBLEA PUBBLICA CON TONINA – FACCHIN – LO CICERO, GARDOLO – TEATRO “GIGI CONA” (16/5 – 20.30) »

09.39 - lunedì 15 maggio 2023

Il circolo ACLI di Gardolo, così come emerso dalla riunione dei Presidenti dei Circoli ACLI del TRENTINO, evidenzia e stimola un maggiore riflessione sulla chiusura del ciclo dei rifiuti che rappresenta indubbiamente un obiettivo e un impegno di civiltà a cui l’Autonomia trentina non può disattendere.

A distanza di più di 20 anni dall’adozione del primo piano Piano provinciale sulla gestione dei rifiuti che ha portato, con un sistema ben oliato, la raccolta differenziata dal 20% circa al 75,5% di oggi (uno dei più alti tra le regioni italiane), la scelta finale per individuare le soluzioni migliori per la chiusura definitiva del ciclo deve vedere il coinvolgimento della cittadinanza.

Per questo motivo il Circolo ACLI di Gardolo e la Circoscrizione di Gardolo organizzano una serata informativa aperta a tutta la popolazione dal titolo:

GESTIONE DEI RIFIUTI

5° aggiornamento del piano provinciale dei rifiuti.

QUALE SOLUZIONE FINALE?

MARTEDI’ 16 MAGGIO ad ore 20:30 presso il teatro “Gigi Cona” di Gardolo.

Con la partecipazione della dott. Chiara Lo Cicero di APPA, l’assessore provinciale MARIO TONINA e l’Assessore comunale EZIO FACCHIN.

Come già espresso in un precedente comunicato stampa, le ACLI Provinciali, per quanto riguarda la tecnologia per ridurre le frazioni non riciclabili, oltre al miglioramento delle selezioni per tipologia di rifiuti e della qualità stessa del differenziato, sostengono la necessità e l’urgenza di un approfondimento delle soluzioni tecniche in grado di ridurre al minimo l’impatto per la popolazione e, tra queste, quella del gassificatore.