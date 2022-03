GRUPPO GPI * BILANCIO 2021: « RICAVI A 326,9 MLN (+20,6%) / EBITDA 49,8 MLN (+24,1%) / UTILE NETTO 11,3 MLN / PROPOSTO DIVIDENDO LORDO A 0,50 EURO PER AZIONE »

19.19 - martedì 29 marzo 2022

GPI: 2021 ANCORA UN ANNO ECCELLENTE CON VIGOROSA CRESCITA DI RICAVI E REDDITIVITÀ. RICAVI +20,6%, EBITDA + 24,1%.

TECNOLOGIE E SERVIZI STRATEGICI PER IL SOSTEGNO DEI SISTEMI SANITARI.

PROPOSTO DIVIDENDO LORDO PARI A 0,50 EURO PER AZIONE.

Ricavi: € 326,9 mln, +20,6% (FY20: € 271,0 mln)

– Software e servizi IT: € 117,6 mln, +14,6% (FY20: € 102,6 mln)

– Care e servizi amministrativi: € 166,2 mln, +25,4% (FY20: € 132,5 mln)

Ricavi estero: € 31,2 mln, +30,6% (FY20: € 23,9 mln)

Canoni Ricorrenti: € 230 mln, 70% dei ricavi (FY20: € 165 mln, 61%)

EBITDA: € 49,8 mln, +24,1% (FY20: € 40,2 mln),

EBITDA margin: 16,7% dei ricavi adj (FY20: 16,0%),

Utile Netto: € 11,3 mln (FY20 : € 12,3 mln)

IFN: € 155,4 mln inclusi circa € 34,5 mln per M&A (FY20: € 144,5 mln)

Proposto dividendo lordo pari a € 0,50 p.a.

*

Il Consiglio di Amministrazione di GPI S.p.A. (GPI:IM), società quotata sul mercato EXM, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS.

Fausto Manzana, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Gpi: «Il 2021 è stato un anno positivo per Gpi, in progressione continua rispetto al 2020, anno in cui, per causa ed effetto della pandemia, abbiamo confermato di essere partner strategico per il mondo della sanità. Questo biennio è un banco di prova per tutti: l’emergenza sanitaria prima, i venti di guerra oggi, richiedono alle imprese grande capacità di adattamento e di tenuta. Noi abbiamo dimostrato sul campo di saper reagire velocemente, affrontando le difficoltà e trasformandole in soluzioni innovative che hanno aiutato i sistemi sanitari a garantire i servizi essenziali ai cittadini. La crisi in Ucraina è un evento sconvolgente, sia dal punto di vita umano che economico. Guardiamo con preoccupazione a questo scenario. Le analisi fatte sui nostri mercati di riferimento sono però di conforto: le nostre attività caratteristiche potranno essere interessate in via estremamente marginale da questa crisi.

Tornando agli eventi di rilievo del 2021 che ci riguardano più da vicino, abbiamo conseguito eccellenti risultati a livello economico, abbiamo rafforzato il posizionamento competitivo e fatto operazioni strategiche per il nostro sviluppo industriale. Nel solo esercizio 2021 è stata perfezionata l’acquisizione di Medinfo (gruppo francese) e completata l’acquisizione delle quote residue di Hemasoft (gruppo spagnolo), società operative sui mercati internazionali, specializzate in soluzioni software per il trasfusionale. In questo ambito è stato lanciato sul mercato Gpi4Blood, la nostra proposizione di valore per il mercato trasfusionale – un mercato che oggi ci vede posizionati tra i primi cinque player a livello mondiale.

All’orizzonte guardiamo positivamente alle ingenti risorse del PNRR dedicate alla trasformazione dei sistemi sanitari in un’ottica di sostenibilità nel lungo termine. Tutti elementi che ci inducono a proseguire con fiducia al futuro, sia nel breve che nel medio termine».

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021

RICAVI

I ricavi sono pari a € 326,9 mln, con un aumento di € 55,9 mln rispetto a € 271,0 mln del 2020 in crescita del +20,6%, con un significativo impulso derivante dalla crescita organica + 16,2% rispetto alla crescita per linee esterne + 4,4%.

RICAVI PER AREA STRATEGICA DI AFFARI (ASA)

L’87% dei ricavi del Gruppo GPI è realizzato dalle due principali Aree Strategiche di Affari (ASA):

– Software e servizi IT: soluzioni che consentono e agevolano la trasformazione digitale di tutta la Sanità, innovano i processi assistenziali negli ospedali, sul territorio e al domicilio dei pazienti, gestiscono l’intera catena del processo trasfusionale, coadiuvano le attività dell’amministrazione (ERP / HR) e supportano le decisioni dei professionisti del settore sanitario.

– Care e servizi amministrativi: servizi amministrativi e di accesso alle cure (CUP, Contact Center) e sistemi completi di virtual care e telemedicina che intercettano le nuove domande di salute e che costituiscono un punto di riferimento per quasi 30 milioni di cittadini.

L’ASA Software e servizi IT è l’area che maggiormente impiega i driver tecnologici quali Big Data & Analytics, Artificial Intelligence, Cloud technology, Internet of things, in modo da abilitare la gestione dei dati e delle decisioni sempre più in modalità predittiva, registra ricavi pari a € 117,6 mln (36% del totale), con un incremento del + 14,6% rispetto ai € 102,6 mln nel 2020. Le recenti acquisizioni perfezionate dal Gruppo, tra cui si ricordano le operazioni Medinfo (Francia) ed Haemonetics (USA) nel settore trasfusionale, hanno contribuito alla crescita per il 9,6%, mentre il restante 5% della crescita è da attribuire alla crescita organica, in particolare nei segmenti più innovativi come il Data Analytics.

L’ASA Care e servizi amministrativi rappresenta l’area nella quale il Gruppo GPI è leader in Italia. I ricavi totali sono pari a € 166,2 mln, +25,4% rispetto a € 132,5 mln nel 2020. Attualmente quasi il 50% della popolazione italiana si rivolge a GPI per le proprie esigenze di prenotazione e contatto con le Strutture Sanitarie. La robusta crescita registrata è ascrivibile interamente alla componente organica e alla capacità di offrire soluzioni in grado di intercettare una domanda di servizi richiesti dagli Enti anche a seguito della situazione pandemica.

Le Altre ASA (Automation, ICT, Pay) contribuiscono positivamente ai risultati registrando complessivamente ricavi pari a € 43,1 mln, +20,1% rispetto a € 35,9 mln nel 2020. Le ASA Pay ed Automation hanno contribuito in modo organico alla crescita, ciascuna registrando un incremento dei ricavi a doppia cifra rispetto all’esercizio 2020.

RICAVI DA CANONI RICORRENTI

L’analisi dei ricavi per tipologia evidenzia che una quota significativa dei ricavi è generata da canoni ricorrenti complessivi, pari nel 2021 a € 229,7 mln (70% dei ricavi). L’ASA Software e servizi IT riporta ricavi da canoni ricorrenti pari a circa il 48% dei ricavi dell’area; l’ASA Care e servizi amministrativi registra ricavi da canoni ricorrenti pari a circa al 91% dei ricavi dell’area.

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA

L’esercizio 2021 registra un significativo incremento dei ricavi generati all’Estero, pari a € 31,2 mln (9,6% del totale e +30,6% rispetto a € 23,9 mln nel 2020).

I ricavi generati in Italia sono il 90,4% del totale con una crescita del +19,7%.