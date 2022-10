PAT * BENESSERE SOCIALE: « APPROVATO IL BANDO 2023-2027, A DISPOSIZIONE 4.125.000 EURO PER PROGETTI DI LIVELLO PROVINCIALE »

14.48 - sabato 01 ottobre 2022

Benessere sociale e prevenzione del disagio: approvato il bando 2023-2027.A disposizione 4.125.000 euro per progetti di livello provinciale riconducibili alle tipologie dei servizi territoriali e dello sportello sociale.

Sono 4.125.000 gli euro a disposizione per progetti di livello provinciale riconducibili alle tipologie dei servizi territoriali e dello sportello sociale. Oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, ha infatti approvato il Bando di concessione dei contributi relativo al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre del 2027. “Si tratta – spiega l’assessore – di progetti che puntano a costruire e promuovere reti territoriali, ma anche informazione, ascolto e sostegno in diversi ambiti. Si intendono promuovere progetti ed esperienze territoriali che coinvolgono soggetti socialmente attivi nella comunità locale, per rispondere a bisogni sociali diffusi. Ecco, in questo senso, il nostro ruolo è quello di sostenerli in quanto pienamente rispondenti all’interesse pubblico di promozione del benessere sociale e prevenzione del disagio anche attraverso iniziative generate dalla stessa comunità di riferimento”.

La spesa complessiva prevista per tutta la durata dal bando è di 4.125.000 euro; con progetti da sviluppare relativi ai seguenti ambiti:

La promozione salute, benessere, sani stili di vita mediante forme di auto mutuo aiuto.

Il sostegno a persone e nuclei familiari in difficoltà.

La promozione della figura dell’Amministratore di sostegno.

Il sostegno della gravidanza e maternità fragile tramite il coinvolgimento di volontari.

La promozione dell’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso lo sport.

Il sostegno e l’inclusione delle donne vittime di tratta e l’azione per il contrasto alla prostituzione.