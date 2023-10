ALTERNATIVA POPOLARE TRENTINO * GRANDI CARNIVORI: DIVINA, « SICUREZZA AL PRIMO POSTO, L’ORSO NON DEVE STRAVOLGERE LE ABITUDINI DEI CITTADINI »

19.15 - lunedì 9 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Sergio Divina al dibattito sui grandi carnivori promosso da NOS Magazine: “Sicurezza al primo posto, l’orso non deve stravolgere le abitudini di vita dei trentini”. Si è svolto nella mattinata di oggi, presso il Grand Hotel Trento, il dibattito fra i candidati alla presidenza della provincia promosso da NOS Magazine, con al centro il tema dei grandi carnivori e della loro gestione sul territorio.

“Si tratta di un’autentica ferita – ha esordito Sergio Divina, candidato presidente di Alternativa Popolare per il Trentino – e curarla significa anzitutto fare fronte comune. Ben vengano, in questo senso, i comitati tecnico-scientifici, che devono però essere capaci di coinvolgere anche le associazioni di categoria e i rappresentanti delle comunità montane”.

Centrale, per Divina, la sicurezza del territorio. “Ecco dunque che gli spray antiorso mi vedono favorevole – ha proseguito infatti – in quanto la presenza del plantigrado non deve stravolgere le abitudini di vita dei trentini. L’abbattimento dev’essere tuttavia l’extrema ratio: siamo favorevoli piuttosto a dei preliminari spostamenti in altri territori più accoglienti”. Spazio infine a politiche di informazione ed educazione alla convivenza, per quanto queste debbano essere soltanto secondarie rispetto all’attuazione, ora, di politiche emergenziali serie e studiate.