GRUPPO ALDI * NOVARA: « DA GIOVEDì 11 GIUGNO IL NUOVO NEGOZIO IN CORSO DELLA VITTORIA 64, SARà APERTO TUTTA LA SETTIMANA »

ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, conferma il piano di investimento e sviluppo in Italia ripreso già durante la “fase 2” e amplia la sua offerta discount con l’apertura del secondo negozio a Novara, il numero 84 in Italia.

Con oltre 1.300 m2 di area vendita, il nuovo negozio ALDI di Novara in corso della Vittoria 64, inaugurerà giovedì 11 giugno e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00. ALDI continua ad incrementare la propria forza lavoro: questa apertura ha creato 10 nuovi posti di lavoro ed ALDI conta ora in Piemonte un totale di 134 collaboratori.

Inoltre, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale del Gruppo, il nuovo punto vendita è dotato di impianto fotovoltaico capace di erogare 48,165 kWp di energia verde e mette a disposizione dei clienti una colonnina di ricarica per auto elettriche

Oggi più che mai i clienti possono beneficiare di una offerta discount sempre più in linea con le nuove esigenze di spesa: freschezza, tanto “Made in Italy”, attenzione al prezzo senza rinunciare alla qualità. Con un assortimento di circa 120 referenze tra frutta e verdura, l’85% di linee a marchio proprio e il 75% dei prodotti alimentari da fornitori italiani, ALDI affianca al suo assortimento una selezione di importanti promozioni settimanali, su articoli sempre nuovi e sempre convenienti.

A poco più di due anni dalle prime aperture in Italia, ALDI continua così la sua crescita organica e progressiva nel Belpaese, con importanti investimenti locali come il potenziamento della logistica con il nuovo polo a Landriano (PV) che affianca quello di Oppeano (VR), il recente raddoppio della sua presenza a Mestre e le aperture previste nei mesi estivi.

*

A PROPOSITO DI ALDI

Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione – a Oppeano (VR) e Landriano (PV) – e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.500 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi circa 155.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda off­re ogni giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.ALDI.it