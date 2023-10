CARABINIERI – CAVALESE (TN) * VANDALISMO AL CIMITERO: « RAPTUS, L’AUTORE SAREBBE UNA PERSONA CON STATO DI SALUTE PROBLEMATICO»

09.26 - venerdì 27 ottobre 2023

Ha destato grande scalpore ed indignazione la profanazione del cimitero di San Giovanni di Fassa, quando la notte tra il 21 e 22 ottobre venivano danneggiate in maniera raccapricciante diverse lapidi e loculi del camposanto Fassano.

Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cavalese e della Stazione di San Giovanni di Fassa, hanno escluso che la vicenda possa essere correlata a strani riti o a gruppi giovanili “deviati” e tantomeno che possa essere ricondotta a dissidi privati (ripicche di natura personale) o di discriminazione religiosa. Le attività investigative, che sono a buon punto, hanno permesso agli inquirenti di individuare nel probabile autore, un soggetto non in buono stato di salute, che in preda ad un raptus di follia e senza apparente motivo, si è reso responsabile di questi deprecabili gesti.