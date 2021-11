EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * PRÏSM: « “ALBA LENG“ AFFASCINANTE A CASTEL NANNO, OGGI LA CHIUSURA DEL FESTIVAL CON “SPANKOX“ »

PRÏSM: Alba Leng affascinante a Castel Nanno, oggi chiusura del Festival con Spankox.

La DJ e produttrice Alba Leng ha illuminato ieri con la sua musica “Deep House” elettronica lo storico Castel Nanno, in Val di Non, con una performance esclusiva per il Festival PRÏSM. L’artista ha realizzato una originale ambientazione sonora con cui ha avvolto il castello e i meleti circostanti, con le montagne sullo sfondo, di grande effetto, offrendo una prospettiva inedita e affascinante di questo luogo storico.

Il video è disponibile al seguente link:

Sul medesimo canale YouTube si possono guardare i video di tutti gli eventi finora svolti:

Fire Saga – Forte Sommo Alto

Alba Leng – Castel Beseno

Spankox – Base Tuono

IAGA – Forte Garda

Alba Leng – Forte Dosso Delle Somme

Fire Saga – Castel Drena

Alba Leng – Castel Nanno

Oggi, giovedì 11 novembre, appuntamento alle ore 16.30 con Spankox da un’altra splendida location. Sarà questo l’appuntamento di chiusura per il Festival PRÏSM 2021. Live streaming su Facebook e YouTube anche direttamente dal sito ufficiale www.festivalprism.com.

YouTube

Facebook

Sito ufficiale

SPOTIFY PLAYLIST

PRÏSM

ALBA LENG | SPANKOX | IAGA | FIRE SAGA

BASE TUONO | CASTEL DRENA | CASTEL BESENO | FORTE SOMMO ALTO | FORTE DOSSO DELLE SOMME | CASTEL NANNO | FORTE GARDA | TBA

8 straordinari concerti in 8 selezionate location del Trentino

4 artisti trentini di fama internazionale

Solo musica originale

Festival “a KM 0”

Sull’onda del grande successo della prima edizione svolta a dicembre 2020, la seconda edizione del Festival PRÏSM propone otto straordinari concerti in otto selezionate location del Trentino per creare una moderna e innovativa vetrina dell’eredità culturale e dei luoghi storici attraverso il prisma della musica, della tecnologia e del video. Protagonista del Festival è un cast di artisti trentini di fama internazionale: Alba Leng, Spankox, IAGA e Fire Saga. Essi presentano esclusivamente la propria musica originale, scritta e prodotta da loro stessi, con performance uniche realizzate appositamente per PRÏSM. Gli artisti svelano in prima mondiale assoluta anche nuovi brani musicali inediti ispirati dalle location degli eventi, che sono: Base Tuono, Castel Drena, Castel Beseno, Forte Sommo Alto, Forte Dosso delle Somme, Castel Nanno, Forte Garda, TBA. Ogni evento è diverso dall’altro e si svolge sempre all’ora del tramonto, in un contesto scenografico naturale e di grande impatto. I concerti, della durata di circa un’ora ciascuno, sono offerti al pubblico di tutto il mondo sotto forma di dirette video streaming su Facebook Live e YouTube che avranno inizio tutti i giorni alle ore 16.00, da giovedì 4 novembre a giovedì 11 novembre. Per assistere basta cliccare su www.festivalprism.com. Su Spotify c’è anche la playlist ufficiale del Festival. Il Festival PRÏSM è prodotto da Everness con la direzione artistica e il management organizzativo di Agostino Carollo.

*

ORGANIZZAZIONE

Everness è un’impresa culturale e creativa con sede a Rovereto, in Trentino, specializzata nell’ideazione, organizzazione, produzione e gestione, sotto tutte le forme, di manifestazioni di alta qualità. L’impresa è iscritta regolarmente per tale attività alla Camera di Commercio di Trento.

http://www.everness.com