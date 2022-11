PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 3 NOVEMBRE / NESSUN DECESSO / 313 NUOVI CONTAGI / 56 PAZIENTI RICOVERATI / 1.270.498 VACCINI SOMMINISTRATI »

15.59 - giovedì 03 novembre 2022

Coronavirus, dal bollettino di giovedì 3 novembre 2022. Nessun decesso, 313 nuovi contagi, 56 pazienti ricoverati. Nessun decesso da Covid-19 nelle ultime ore in Trentino come conferma il bollettino quotidiano dell’Azienda sanitaria che riporta anche la presenza di 313 nuovi contagi. Di questi, 10 sono stati rilevati al molecolare (su 235 test effettuati) e 303 all’antigenico (su 2.016 test effettuati). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 56, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 10 dimissioni.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età:

2 tra 0-2 anni

0 tra 3-5 anni

6 tra 6-10 anni

2 tra 11-13 anni

5 tra 14-18 anni

70 tra 19-39 anni

106 tra 40-59 anni

58 tra 60-69 anni

47 tra 70-79 anni

17 di 80 anni e oltre.

I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.270.498 (di cui 429.187 seconde dosi, 342.303 terze dosi e 47.938 quarte dosi).