VOLKSBANK * ORDINANZA TRIBUNALE VENEZIA: « “CLASS ACTION” PROMOSSA DA SETTE AZIONISTI DELLA BANCA, SUPPORTATI DA TRE ASSOCIAZIONI TUTELA CONSUMATORI »

14.37 - giovedì 12 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ordinanza del Tribunale di Venezia in merito ad un’azione di classe promossa da alcuni soci.

Volksbank ha preso atto dell’ordinanza 11 ottobre 2023 del Tribunale di Venezia che ha dichiarato ammissibile l’azione di classe promossa da 7 azionisti della Banca supportati da 3 Associazioni di tutela consumatori.

La Banca proporrà reclamo avverso tale ordinanza, che riguarda solo il profilo procedurale dell’ammissibilità dell’azione di classe e non il merito delle contestazioni ivi veicolate.

Anche alla luce di altre sentenze sullo stesso argomento a suo favore, la Banca, infatti, continua a ritenere corretto il suo operato nel periodo di riferimento oggetto della decisione (acquisti di azioni BPAA tra gennaio 2012 e luglio 2015) e proseguirà nella sua difesa, anche a tutela della compagine sociale.

In considerazione del risultato 2022 la Banca ha distribuito a primavera 2023 dividendi alla compagine sociale per 30 mln euro, nonché ha registrato un utile netto di oltre 50 mln euro nel primo semestre 2023.

Il buon andamento commerciale e reddituale consente di confermare per l’anno corrente aspettative di risultati in ulteriore crescita rispetto all’anno precedente, anche tenuto conto della valutazione dei rischi connessi alla decisione del Tribunale, con conseguente adeguata remunerazione degli azionisti.

***

Verfügung des Gerichts Venedig zur Sammelklage einiger Aktionäre.

Die Volksbank nimmt die Verfügung des Gerichts von Venedig vom 11. Oktober 2023 zur Kenntnis, welche die Sammelklage für zulässig erklärt, die von 7 Aktionären der Bank und 3 Verbraucherschutzverbänden eingereicht wurde.

Die Bank wird gegen die Verfügung Beschwerde einlegen, welche ausschließlich die verfahrensrechtlichen Aspekte der Zulässigkeit der Sammelklage und nicht die Fundiertheit der darin erhobenen inhaltlichen Einwände behandelt.

Die Bank ist auch auf Basis anderer positiver Gerichtsurteile zum selben Sachverhalt, die zugunsten der Bank ausgefallen sind, nach wie vor der Ansicht, dass sie in dem von der Entscheidung betroffenen Zeitraum (Erwerb von Volksbank-Aktien zwischen Jänner 2012 und Juli 2015) korrekt gehandelt hat und wird sich entsprechend weiterhin mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen, auch um ihre Aktionäre zu schützen.

In Anbetracht des Geschäftsergebnisses von 2022 hat die Bank im Frühjahr 2023 eine Dividende von 30 Mio. Euro an die Aktionäre ausgeschüttet und hat im ersten Halbjahr 2023 einen Nettogewinn von mehr als 50 Mio. Euro erzielt.

Die gute Geschäfts- und Ertragsentwicklung ermöglicht es der Bank, auch unter Berücksichtigung der mit dem Gerichtsurteil verbundenen Risiken, im Vergleich zum Vorjahr an einem weiteren Ergebniswachstum für das laufende Jahr festzuhalten, was eine angemessene Vergütung der Aktionäre ermöglicht.