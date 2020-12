ZANELLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * ACCOGLIENZA: « LA PAT QUANDO INTENDE METTERE A DISPOSIZIONE LA RESIDENZA FERSINA PER I SENZA FISSA DIMORA? »

TROVARE UNA SOLUZIONE URGENTE PER I SENZA FISSA DIMORA.

premesso che:

il 27 ottobre è stata depositata una mozione che chiedeva l’impegno della giunta provinciale per risolvere quanto prima, in accordo con i Comuni di Rovereto e Trento, la situazione dei senza fissa dimora trovando loro spazi idonei e protetti per poter affrontare l’inverno e la seconda ondata pandemica;

il Comune di Trento ha proposto alla Provincia di mettere a disposizione la Residenza Fersina per il centinaio di persone che, ad oggi, trovano riparo nelle fredde notti d’inverno, in luoghi dismessi, senza riparo e senza controllo sanitario;

la Residenza Fersina è utilizzata ad oggi per ospitare pochi richiedenti asilo rimasti ed è gestita dalla Croce rossa. Avrebbe spazi idonei per ospitare i senza fissa dimora e questo garantirebbe a loro di poter avere un luogo sicuro anche dal punto di vista sanitario;

al momento la richiesta del Comune di Trento è ancora in attesa di risposta e le circa 130 persone sono ancora senza un luogo caldo e sicuro per trascorrere l’inverno.

Tutto ciò premesso:

SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E L’ASSESSORA ALLA SALUTE PER SAPERE:

quando intendano mettere a disposizione la Residenza Fersina per i senza fissa dimora;

se si intende trovare altri spazi confacenti le necessità di proteggere e garantire sicurezza sanitaria durante l’inverno alle persone in difficoltà;

se si intende individuare nuovi spazi anche per l’accoglienza diurna per offrire un servizio dignitoso e di qualità durante tutto il periodo invernale;

se si intende individuare nuovi spazi per l’accoglienza notturna, a Trento, Rovereto ed in altri Comuni, differenziando le tipologie di accoglienza, estendendo gli orari di apertura 24 ore su 24 e offrendo la possibilità di usufruire del servizio mensa.

*

Paolo Zanella

Gruppo provinciale FUTURA