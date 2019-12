COMUNE DI ROVERETO (TN) * CONCERTONE DELL’IMMACOLATA 2019: « NUMEROSO IL PUBBLICO PER CARMEN CONSOLI, UNA DELLE ARTISTE PIù ECLETTICHE DEL PANORAMA MUSICALE »

Concertone dell’Immacolata 2019: tanta gente per Carmen Consoli. ”La voce vien cantando” e Carmen Consoli che pochi giorni fa era àfona al concerto di Irene Grandi, ha dato fondo a tutte le sue corde vocali per il Concertone dell’Immacolata 2019 che ha riempito piazza Umberto Savoia sotto la Cupola del Mart di Rovereto. Dopo il groove elegante di Mario Biondi, la musica intellettuale di Franco Battiato, lo stile cantautorale di Max Gazzè e il mondo di fiaba del menestrello Angelo Branduardi, il Comune di Rovereto ha scelto la cantautrice catanese.

Carmen Consoli, accompagnata sul palco da Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al basso e Antonio Marra alla batteria, ha offerto la sua anima rock che insieme a quella acustica, l’ha resa una delle artiste più eclettiche del panorama musicale italiano.

Il Comune di Rovereto che ha promosso il concerto con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, ringrazia l’artista, il pubblico numeroso per la bella serata di musica e incontro (molti sono venuti da fuori regione grazie anche al tam tam del Carmen Consoli Fanclub), e gli sponsor che hanno sostenuto l’evento: Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto e Gruppo Dolomiti Energia.

Fin dalla sua prima edizione, il #concertone ha sempre avuto un risvolto benefico considerato che una percentuale dell’incasso viene destinata a particolari progetti o per aiutare associazioni che si occupano di disagio a vari livelli. Quest’anno a beneficiarne è il Fondo istituito dal Consiglio decanale di Rovereto in collaborazione con la Caritas decanale e il Credito Solidale, per sostenere persone e famiglie in difficoltà; raccogliere offerte da privati e da enti; promuovere una cultura della solidarietà; sollecitare in tutti uno stile di vita più sobrio.