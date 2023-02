CONSIGLIO PAT * GIUNTA DELLE ELEZIONI: « SOSPESA LA DECISIONE CIRCA LA POTENZIALE INCOMPATIBILITÀ CON LA CARICA ELETTIVA DEL CONSIGLIERE DE GODENZ »

14.31 - giovedì 9 febbraio 2023

La Giunta delle elezioni consiliare, presieduta da Roberto Paccher, stamane ha ribadito – con scelta unanime – di sospendere la decisione circa la potenziale incompatibilità con la carica elettiva da parte del consigliere Pietro De Godenz. Si tratta di attendere l’esito del ricorso da questo interposto nei giorni scorsi in tribunale civile, avverso un provvedimento consiliare sui rimborsi di proprie, precedenti spese legali. Il Tar si è dichiarato non competente a giudicare, ragione per la quale De Godenz ha presentato ricorso alla giustizia ordinaria.