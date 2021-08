PAOLI (LEGA) * MOBILITÀ: « SS421 TRA MOLVENO E TENNO, AGGIUDICATO IL PRIMO LOTTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA »

“Avanza spedito l’iter per l’allargamento e la messa in sicurezza della SS421 dei laghi di Molveno e Tenno.

Dopo gli interventi in urgenza eseguiti a seguito delle frane dello scorso autunno, è stato ora affidato il primo lotto dei lavori in programma che si propongono di mettere in sicurezza la strada in via definitiva.

Prosegue quindi l’attuazione dei miei due ordini del giorno, approvati lo scorso anno, in cui chiedevo il posizionamento di reti paramassi e l’allargamento dei tratti più stretti e pericolosi, a tutto vantaggio della sicurezza e della fluidità del traffico.

Il secondo lotto dei lavori è in fase di progettazione definitiva e, secondo le previsioni, dovrebbe essere affidato a metà del prossimo anno.

Si tratta di un segnale importante dell’attenzione rivolta, da parte della Giunta provinciale, a questa arteria stradale, fondamentale sia per il transito quotidiano di pendolari, sia come varco d’accesso per i turisti verso la Paganella e l’Alto Garda.

Sempre in riferimento alla SS241, durante l’assestamento di bilancio provinciale della scorsa settimana è stato approvato un mio ulteriore ordine del giorno che impegna la Giunta a finanziare un intervento definitivo sulla rotatoria all’ingresso dell’abitato di Tenno, i cui lavori erano in stallo da diversi anni.”

Questo quanto dichiarato dal consigliere provinciale e regionale Denis Paoli.