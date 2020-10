OPI – ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE / TRENTO * #IOMIVACCINO: PEDROTTI, « DIAMO IL BUON ESEMPIO TUTELANDO NOI STESSI E GLI ALTRI »

L’OPI aderisce alla campagna anti-influenzale #IoMiVaccino. Il Presidente Pedrotti: “Vaccino sicuro, diamo il buon esempio tutelando noi stessi e gli altri”

In un momento storico di enorme incertezza dal punto di vista sanitario, complice anche e soprattutto l’emergenza dovuta alla pandemia di CoViD-19 ancora in atto, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento partecipa alla campagna anti-influenzale #IoMiVaccino.

“L’Ordine sostiene con convinzione l’importanza di vaccinarsi contro l’influenza ed invita le infermiere, gli infermieri e tutti gli altri operatori sanitari a vaccinarsi” si legge in una nota pubblicata online, nella stessa giornata in cui il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento, Daniel Pedrotti, si è sottoposto al vaccino anti-influenzale in occasione dell’avvio della campagna vaccinale #IoMiVaccino promossa da APSS. “Spero che la diffusione di questa nostra testimonianza possa contribuire a sostenere e credere nella prevenzione, arma imprescindibile a difesa del Servizio Sanitario Nazionale e a tutela della salute dei cittadini. Quest’anno è ancora più importante e in Trentino il numero degli operatori sanitari che aderisce alla vaccinazione anti-influenzale, pur essendo in costante aumento, è ancora troppo basso.

In questo momento ridurre il numero di persone con influenza renderà più facile la gestione dei casi CoViD-19, che sicuramente ci saranno”. Nella giornata odierna dunque, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine si sono sottoposti alla vaccinazione.

Un segnale forte, un messaggio indirizzato alle infermiere, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari operanti in ogni contesto sanitario e socio-sanitario territoriale, dal domicilio alle RSA, dalle case di cura agli ospedali, per ricordare l’importanza di aderire alla campagna anti-influenzale in questo periodo delicato. “Come possiamo pensare che i cittadini decidano di vaccinarsi se non siamo noi i primi a dare il buon esempio?” ha concluso il Presidente Pedrotti. “Si tratta di un atto di responsabilità e coerenza rispetto ai valori deontologici della professione: dobbiamo essere modelli positivi, un esempio, ed il buon esito della campagna in tutta la Provincia Autonoma di Trento dipende anche da noi. Ecco perché vogliamo che i cittadini sappiano dell’importanza di questo vaccino, sicuro ed efficace, il cui contributo oggi è fondamentale nella battaglia in atto contro il CoViD-19. Vaccinarsi tutela la propria salute ed evita a sua volta di trasmettere l’influenza ai propri famigliari, ad altri operatori sanitari e ai pazienti di cui ci prendiamo cura tutti i giorni in ospedale, sul territorio, in RSA e negli ambulatori, i quali possono andare incontro a forme gravi, o addirittura letali, della malattia”.

Ricordiamo l’importanza di aderire alla campagna #IoMiVaccino (gratuitamente) per chi soffre di malattie croniche, senza dimenticare persone con più di 60 anni e bambini con età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Per ulteriori informazioni sulla campagna #IoMiVaccino vi invitiamo a visitare il sito dell’Azienda Sanitaria al seguente link: https://www.apss.tn.it/-/influenza-iomivaccino-al-via-la-campagna-di-vaccinazione