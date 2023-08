TRENTINO IN AZIONE * OSPEDALE CAVALESE: ZENI, « “DIVIDE ET IMPERA”, L’ANTICO MOTTO ROMANO CUI SEMBRA ESSERSI ISPIRATO FUGATTI »

06.35 - lunedì 7 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Ospedale di Cavalese. “Divide et impera” è l’antico motto romano cui sembra essersi ispirato il presidente. Fugatti nella gestione della questione ospedale di Cavalese. La riunione di lunedì scorso con i Sindaci di Fiemme ha sortito un solo risultato, quello di aver definitivamente archiviato la localizzazione a Masi di Cavalese del nuovo nosocomio: due anni sono stati persi per un’ipotesi di intervento che da subito era parsa poco credibile.

Allo stesso tempo il Presidente della Giunta provinciale ha annunciato di voler delegare ai territori la questione della localizzazione, rinunciando di fatto al ruolo di decisore. C’è da aggiungere che sembra sfumare l’ipotesi dell’intervento di riqualificazione del vecchio ospedale. Questa rimane per Azione l’unica che per il costo economico sarebbe stata percorribile in tempi brevi e che a suo tempo era stata programmata e precisata nelle modalità esecutive. Resta poi il fatto che i Sindaci di Fiemme sono ancora divisi tra che vorrebbe l’intervento sulla vecchia struttura e chi sogna un nuovo ospedale. Il rischio concreto è che altri anni passino e che ciò che sta succedendo al NOT di Trento si riproponga, con altre tinte anche in val di Fiemme.C’è bisogno di un Trentino sul serio.

Maurizio Zeni

candidato di Azione alle elezioni provinciali 2023