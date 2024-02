COMUNE ROVERETO (TN) * “VERSO LE ELEZIONI EUROPEE”: « PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL VOTO, IL 16/2 SECONDO INCONTRO FORMATIVO (18.00) »

10.23 - martedì 13 febbraio 2024

“VERSO LE ELEZIONI EUROPEE” è una rassegna di incontri formativi aperti alla cittadinanza, con lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini in vista delle Elezioni Europee dell’8/ 9 giugno 2024. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Rovereto con il Patrocinio della Commissione europea, in collaborazione con Università di Trento, Fondazione Antonio Megalizzi e Centri EUROPE DIRECT Trento, Bolzano e Verona.

La rassegna prevede un incontro mattutino riservato agli istituti scolastici e un incontro serale aperto alla cittadinanza. Venerdì 16 febbraio dalle 18.00 alle 20.00 presso la sala Filarmonica in Corso Rosmini, 86 a Rovereto si terrà il secondo incontro aperto alla cittadinanza.

IL SECONDO APPUNTAMENTO

Nel secondo dei tre appuntamenti in vista delle elezioni europee, l’incontro con la cittadinanza avrà lo scopo di spiegare chiaramente il funzionamento del processo elettorale europeo per la formazione del parlamento eletto dal più grande corpo elettorale del mondo, dopo quello indiano. Come funziona concretamente il processo elettorale per la formazione del Parlamento europeo e che ruolo giocano i gruppi politici transnazionali? Quali poteri e quali competenze ha l’assemblea di Strasburgo e come controlla l’esecutivo, la Commissione europea? In che modo il voto dei cittadini può plasmare tutto questo?

Intervengono:

· Luana Moresco, Presidente della Fondazione Antonio Megalizzi

· Luisa Antoniolli, Università di Trento – Scuola di Studi Internazionali

· Alessandro Giordani, Commissione europea

PROGRAMMA DELLA SERATA

L’appuntamento è quindi per Venerdì 16 dalle ore 18 presso la Sala Filarmonica. Interverranno Alessandro Giordani, Capo Unità presso la Commissione europea, Luana Moresco, Presidente della Fondazione Antonio Megalizzi e la Prof.ssa Luisa Antoniolli, docente di diritto comunitario presso l’Università di Trento – Scuola di Studi Internazionali. L’incontro vuole essere anche occasione di confronto e dibattito tra cittadini/e ed istituzioni: verrà lasciato spazio per le domande dal pubblico, nell’ottica di un coinvolgimento attivo e partecipato.