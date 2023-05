UDC – TN/AA * ISTRUZIONE: COMMISSARIO DAL RÍ, « CONFRONTO PUBBLICO SULLE FINALITÀ TRA FORMARE UOMINI LIBERI E SCUOLA AL SERVIZIO DELLA PRODUZIONE (TRENTO- 18/5) »

14.32 - giovedì 11 maggio 2023

L’Istruzione della scuola dell’obbligo è la via per offrire strumenti di metodo e pensiero che possano offrire ai giovani la opportunità di essere cittadini liberi di una comunità forte in grado di costruire ogni giorno una identità fondata sul reciproco rispetto e sull’amore.

Chi ha voluto contrabbandare che la scuola sia un luogo per creare dei lavoratori anziché delle personalità libere e senzienti lo ha fatto in quanto figlio di un’idea di società al servizio della produzione e del consumo.

I risultati sono visibili a tutti nel trionfo dell’alienazione e nel dilagare di un’idea egotica dell’essere animali sociali.

Per questo il 18 maggio crediamo importante un confronto pubblico sulle finalità distinte tra il formare uomini liberi e l’immaginare una scuola al servizio della produzione.

È un punto centrale per tutti coloro che abbracciano una visione cristiana della nostra società.

Vi aspettiamo numerosi.

Roberto Dal Rí

Commissario straordinario dell’Udc per il TAA

