DALPALÙ (FDI) * FEMMINICIDIO ROVERETO (TN): « FATTO CHE POTEVA ESSERE EVITATO, CHIEDIAMO MAGGIORE SICUREZZA E PENE PIÙ SEVERE »

19.13 - domenica 6 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Femminicidio Rovereto. A Rovereto una donna di 61 anni è morta in ospedale dopo essere stata picchiata in un parco sabato sera. La consigliera di FdI Bruna Dalpalù chiosa: «Un’altra donna stuprata e uccisa barbaramente. Un fatto estremamente grave che poteva essere evitato, un un’aggressione efferata da parte di uno straniero senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine. Il soggetto, infatti, aveva già dimostrato la sua furia in piena giorno.

Chiediamo maggiore sicurezza e pene più severe per chi compie atti disumani e in questo caso il rimpatrio con obbligo di scontare la pena nel proprio Paese». E poi conclude Dalpalù scossa:«La vittima stava andando ad aiutare la madre, la stampa nazionale ha riportato il fatto ‘attraversava il parco di notte’ un’intenzione di allarmare le donne: nel 2023 è un dato di cronaca, dobbiamo ancora guardarci le spalle, non possiamo sentirci tutelate uscendo sole dopo le 21 di notte».

Cons. Bruna Dalpalù

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia