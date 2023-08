TRENTINO IN AZIONE * OMICIDIO ROVERETO: MAZZARELLA, « SICUREZZA, SULLE RESPONSABILITÀ NON SI CHIAMI IN CAUSA IL SINDACO VALDUGA »

19.09 - domenica 6 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Sul triste caso di #femminicidio di oggi la destra trentina non attende un attimo per speculare sull’avvenuto per cercare di guadagnare qualche voto. Personalmente provo molto imbarazzo nel vedere “politici” che in questi momenti di dolore antepongono l’interesse di partito denigrando l’avversario evitando l’analisi dei fatti e mancando comunque di rispetto a una donna che ha subito una violenza così efferata. Le responsabilità che, se ci saranno, non chiamano in causa sicuramente il sindaco ma chi è responsabile della gestione della sicurezza, saranno accertate da chi di dovere.

Credo si debba cominciare a dire BASTA a questo modo di fare politica fatto di slogan e urla rivolte solo alla pancia e non al cervello. Detto ciò, un pensiero alla vittima e condoglianze ai famigliari per questo dramma che stanno vivendo.

*

Massimiliano Mazzarella

Coordinatore direttivo provinciale di Azione