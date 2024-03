RAI 1 * FICTION “ MARGHERITA DELLE STELLE “: 5 MARZO 2024 ORE 21.30 « CON CRISTIANA CAPOTONDI E LORENZO BALDUCCI » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

10.43 - martedì 5 marzo 2024

Quella di Margherita Hack è la storia di una bambina come tante altre che, però, avrà la grande fortuna di essere educata da genitori che le trasmettono i valori della libertà, della parità, del rispetto per la natura e soprattutto le insegnano ad essere sé stessa. La giovane donna si innamora delle stelle e riesce a emergere in un mondo governato da soli uomini, diventando la prima direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Trieste.