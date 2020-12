UIL – TRENTINO * LOCALITÀ TURISTICHE: ALOTTI, « AFFLUSSI PRENATALIZI, FAILONI E FUGATTI SI PARLINO PER NON DISORIENTARE I TURISTI »

Probabilmente perché non ne hanno parlato fra di loro, ma alla stampa il Presidente e l’Assessore hanno dato impressione di essere orientati in maniera opposta circa gli afflussi prenatalizi degli italiani nelle nostre località turistiche. Fugatti paventa giustamente il rischio di una fuga verso il Trentino alla fine della settimana pre blocco movimenti, come accaduto il giorno della chiusura delle Regioni per lockdown, Failoni si appella alla stessa platea perché arrivi in Trentino, sempre prima del fatidico 21 dicembre. Concediamo che governare al tempo del Covid sia cosa complessa e difficile, sarebbe quindi quantomeno auspicabile l’evidenza di una linea guida comune all’interno della stessa Giunta e che chi riveste ruoli istituzionali non si lasci sopraffare dalla propria professione ed attività commerciale.

*

Walter Alotti

Segretario Generale

Uil del Trentino